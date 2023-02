Dansker i Tyrkiet: - Vi har aldrig oplevet noget lignende

Er du i Tyrkiet lige nu, vil vi gerne høre om din situation.

Den 53-årige Murat Esiyok bor i Antalya i Tyrkiet. Det er cirka 560 km i flystrækning, fra hvor jordskælvet fandt sted.

Alligevel blev han vækket klokken 4.20 i nat af rystelser, som varede meget længere, end man er vant til i Tyrkiet. Derfor vidste Murat også, at det var værre end noget, de har prøvet før.

- Vi vågnede klokken 4.20 og kunne mærke rystelser, der varede lang tid, over et minut. Vi har aldrig oplevet noget lignende, fortæller Murat Esiyok til Ekstra Bladet.

Han kunne også høre det på, at han har et stativ med vinglas hængende, som begyndte at slå mod hinanden.

Siden 2005 har Murat Esiyok boet i Tyrkiet, og han har kun prøvet jordskælv, der varede fem til ti sekunder.

Reaktionen i Tyrkiet

- På sociale medier florerer der en masse videoer, også hvor folk stadig ligger under ruinerne. Det er helt forfærdeligt, siger Murat Esiyok.

Han fortæller også, at alle taler om det, det er alle tyrkeres bekymring om, hvad der er sket.

- Alle snakker om det og er kede af det og sørger, men ellers kan vi ikke mærke det konkret på gaden her langt væk fra området.

Selvom Tyrkiet ligger i et område med risiko for jordskælv, havde ingen forberedt sig på, at det kunne blive så slemt.

- Man har ikke været forberedt på, at det kunne være så kraftigt, selvom vi ved, det er en risiko.

Flygtede til moské

I den tyrkiske by Sivas, cirka 250 kilometer fra Gaziantep, hvor et jordskælv ramte, bor Aysenur Alev-Yilmaz. Hun er født og opvokset i Danmark, men flyttede til Tyrkiet i 2014.

Selvom hun også bor langt væk fra, hvor jordskælvet ramte, kunne de tydeligt mærke det.

Det skriver Ritzau.

- Jeg hørte støj fra de andre værelser og sprang ud af sengen. Her så jeg min tiårige datter løbe mod mig med et skrig, fortæller Aysenur Alev-Yilmaz til Ritzau.

De søgte hen til den lokale moské, fordi der er en stor parkeringsplads og ingen høje bygninger i nærheden.

Parkeringspladsen ved moskéen var næsten fyldt op, og Aysenur Alev-Yilmaz vurderer, at der var over 200 biler.

Her sad familien i omkring fire timer, indtil de følte sig sikre på, at efterskælvene var overstået. I den periode tjekkede de konstant deres telefoner for at få opdateringer om situationen.

- Vi var meget stressede og prøvede at forstå, hvad vi skulle gøre. Det sneede voldsomt, og mange mennesker uden biler gik ind i moskéen, der var blevet åbnet, fortæller Aysenur Alev-Yilmaz til Ritzau.