Dansker i Ukraine: - Det er simpelthen for farligt

Bomber, missiler og talstærkt russisk militær.

Situationen i Ukraine er alarmerende, og derfor forsøger tusindvis af ukrainere at forlade landet. Massevis er draget til den polske grænse, andre til den slovakiske, mens andre indbyggere rejser til ellers tryggere omgivelser i landet.

Nikolaj Rode bor i Ukraine sammen med sin kone og hendes to børn. Børnefamilien er flygtet fra hovedstaden Kiev til den vestlige del af landet, hvor svigerfamilien bor.

Det er blevet et gensyn med svigerfamilien, for det er samme sted, hvor Nikolaj Rode og sin lille familie flygtede til sidst. Og danskeren fortæller, at meget har ændret sig de seneste uger.

- Vi kan høre skud. Det er så tæt på, som det nu kan være. Det er selvfølgelig ikke fedt, men vi står sammen, siger Nikolaj Rode til Ekstra Bladet.

Som Tredje Verdenskrig

Nikolaj Rode, konen Nelia Rode og børnene Yolanta og Golda Karp har været i den vestlige del af landet i nogle dage nu. Planen var, at børnefamilien skulle forlade Ukraine, men omstændighederne tillader ikke nye landegrænser.

- Det er simpelthen for farligt at forlade hjemmet, og vi tør ikke at køre om natten. Bilens ene forlygte virker ikke, og vi kan ikke få den lavet i øjeblikket.

Derudover fortæller Nikolaj Rode, at flere russiske tropper er kommet til den vestlige del af Ukraine, hvilket kan mærkes i byen, hvor de opholder sig.

- Luftalarmen her i byen gik for nogle timer siden. Det er ikke fedt, for jeg har ikke lyst til at få smidt en bombe i hovedet. Det er som Tredje Verdenskrig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nikolaj Rode er langt væk hjemmefra. Privatfoto

Butikken er tom

Nikolaj Rode og resten af familien opholder sig for det meste hjemme, og de tør ikke at gå ned til byen, hvor russiske styrker er til stede. Derfor får den lokale købmand et besøg, når dagligvarer skal købes. Men det er blevet vanskeligt.

- Folk hamstrer. Butikken er tom, og der kommer ikke nogle nye varer. Det er ikke fedt.

Nær Nikolaj Rode ligger også en tankstation, men fremtidsudsigterne ser ikke gode ud.

- Den er også ved at være tom. Folk hamstrer jo, og der er også udgangsforbud fra klokken 22 til 8. Så det er ikke let.

Nikolaj Rode fortæller, at familien har det godt trods omstændighederne, og de krydser fingre for bedre dage i Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------