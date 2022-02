Dansker i Ukraine: - Det ser ret sort ud

Nikolaj Rode bor i Kiev med sin ukrainske kone og hendes to børn, men i øjeblikket bor de hos svigerfamilien i det vestlige Ukraine. Det ser ret sort ud, mener danskeren, som er forberedt i tilfælde af, at der opstår krig

I det vestlige Ukraine sidder Nikolaj Rode i sin bil, da Ekstra Bladet fanger ham over en telefonforbindelse. Bilen er proppet, for han og familien har været ude og fylde den op med de vigtigste ting.

46-årige Nikolaj Rode, hans ukrainske kone og hendes to børn har været på besøg hos konens familie i byen Dolina i det vestlige Ukraine. Egentlig skulle de allerede have været hjemme igen, men de bor i Kiev, og som situationen er nu, kommer de ikke til at rejse hjem lige foreløbig.

Derfor er en del af oppakningen i bilen senge, som de har været ude at købe - for de vurderer, at der nok går så lang tid, at bedre senge er nødvendige.

- Vi har også fået hentet nogle kontanter, fortæller Nikolaj Rode.

- Så meget vi kan hæve.

Nikolaj Rode og hans familie. Billedet er taget i sommers. Privatfoto

Et virkelig dårligt tegn

Grunden til at familien har valgt at blive i det vestlige Ukraine er, at det ifølge Nikolaj er et mere sikkert sted at opholde sig. Blandt andet, fordi det er langt fra den russiske grænse.

De seneste dage er situationen mellem Rusland og Ukraine intensiveret, og flere lande har valgt at opfordre de borgere, der opholder sig i Ukraine, til at rejse ud hurtigst muligt. Og det kan mærkes, fortæller Nikolaj Rode.

- Nu er vi ikke så meget ude blandt folk, men af hvad vi kan høre i vores netværk, så er stemningen ret anspændt. Også fordi at flere og flere lande trækker deres folk hjem. Det seneste, vi hørte, var, at russiske diplomater nu også forlader Ukraine, og det er jo virkelig et dårligt tegn, kan man sige, siger han.

Jeppe Kofod opfordrede fredag danskere til at forlade Ukraine.

Holder humøret højt

Selvom det spidser til, og bekymringen vokser, fortæller Nikolaj, at han og familien forsøger at holde humøret højt - ikke mindst for børnenes skyld, så de ikke skal føle sig utrygge.

- Lige nu er det én dag ad gangen for at se, hvad der sker. Vi tager det stille og roligt. Det giver selvfølgelig noget stress, det er jo klart, men vi gør også et stort nummer ud af at holde den gode stemning og lave så meget sjov og ballade, som man nu kan. For ellers kan man jo hurtigt grave sig ned i et hul, siger Nikolaj Rode.

Han fortæller, at de ikke har planer om at tage til Danmark, selvom det danske udenrigsministerium fredag opfordrede alle danskere, der opholder sig i Ukraine, til at rejse ud af landet. Dog kunne de godt finde på at tage på en lille ferie til eksempelvis Spanien for at komme lidt væk, siger han.

- Hvad kommer i til at gøre, hvis der udbryder krig i Ukraine?

- Det er tanken at blive i Ukraine. Selvfølgelig afhænger det meget af, hvor fronten er. Hvis fronten kommer alt for meget vestpå, er det nok ikke det bedste sted at være, men Ukraine er enormt stort, og en fuld invasion af hele Ukraine, har jeg meget svært ved at forestille mig, overhovedet kan lade sig gøre.