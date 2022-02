Dansker i Ukraine: - Frygter det værste

- Det kan være krig. Det kan være angreb på Kijev. Hvem ved? Vi frygter i hvert fald det værste.

Ordene kommer fra Nikolaj Rode, der bor i Ukraine med sin familie. Det er knap tre uger siden, at børnefamilien forlod den ukrainske hovedstad og rejste til Dolyna i den vestlige del af landet, hvor Nikolajs svigerfamilie bor.

Familien frygter nemlig, at russerne vil starte en krig i Kijev.

Og synet af de mange russiske tanks, der tirsdag morgen rullede ind det østlige Ukraine, har givet den lille børnefamilie bange anelser.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har netop anerkendt udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk som selvstændige, hvilket har givet bekymrende panderynker flere steder i Europa. Men også hos Nikolaj Rode, konen Nelia Rode og børnene Yolanta og Golda Karp.

- Det er selvfølgelig meget, meget tragisk og samtidig ret skræmmende. Det er uforståeligt, at det overhovedet kan ske i 2022, siger en bekymret Nikolaj Rode til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pigerne Yolanta og Golda Karp har levet med russiske trusler i hele deres liv. Privatfoto

Rusland skal holde nallerne væk

Efter Rusland og Vladimir Putin valgte at anerkende udbryderrepublikkerne, står flere Nato-lande nu klar med pisken over for russerne. Danmark, USA, Tyskland og Storbritannien er blandt de nationer, der vil indføre sanktioner mod Rusland.

Men Nikolaj Rode mener ikke, at det økonomiske benspænd over for russerne kan løse konflikten i Ukraine.

- Rusland har tidligere angrebet Ukraine, hvor Nato-landene indførte sanktioner. Det virkede ikke, for økonomisk set gjorde det også ondt på de europæiske lande.

- Føler du dig svigtet af Danmark? Eller hvad mener du, at der kan gøres i denne situation?

- Nej, det gør jeg ikke. Danmark er for lille et land til at kæmpe mod Rusland. Derfor er det vigtigt, at Danmark står sammen med resten af Vesten. Russerne skal vide, at de skal holde nallerne væk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nikolaj har langt til Kijev, men han prioriterer sikkerheden frem for alt. Privatfoto

Bliver hos svigerfamilien

Den danske familie har ingen planer om at vende retur til Kijev i de kommende dage.

Familien har levet med russiske trusler gennem en længere årrække, og derfor ved børnene Yolanta og Golda Karp godt, hvad der foregår i øjeblikket.

- Vi prøver at beskytte dem så meget som muligt, men omvendt har de levet med balladen i hele deres liv. Børnene ved godt, hvorfor vi ikke tager tilbage til Kijev.

Børnefamilien har boet hos svigerfamilien i godt og vel tre uger, og Nikolaj Rode fortæller, at det har været lidt af en omvæltning. Men han prioriterer sine nærmestes sikkerhed frem for alt, samtidig med at han følger med i udviklingen i Ukraine.

- Man går lidt og holder vejret, afslutter Nikolaj Rode.

