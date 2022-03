Dansker i Ukraine: - Nu leder jeg efter våben

Nikolaj Rode befinder sig lige nu i krigsramte Ukraine, og danskeren er mere end villig til at anskaffe sig våben for at beskytte sin familie mod russerne

Situationen er klokkeklar. Det er krig i Ukraine.

Russerne fortsætter med at bombe videre i landet, storbyen Kharkiv har været udsat for heftige raketangreb, og talstærke russiske tropper marcherer videre mod hovedstaden Kiev.

Tusindvis af indbyggere i Ukraine er flygtet fra deres hjem. Nogle søger nye landegrænser, mens andre er på flugt andre steder i landet, hvor der efter omstændighederne skulle være mere roligere omgivelser.

Danske Nikolaj Rode har sammen med sin kone og hendes børn forladt den ukrainske hovedstad, og i stedet er børnefamilien flygtet til den vestlige del af landet.

Men her er situationen nu også plaget af usikkerhed, og russerne kan angribe når som helst.

- Luftalarmen går hver aften, og der er mange, mange russiske soldater nede i byen. Det er kommet alt for tæt på, fortæller Nikolaj Rode til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Familien er klar til at forlade landet, hvis det bliver nødvendigt. Privatfoto

Det er mig eller ham

Nikolaj Rode, hans kone, Nelia Rode, og børnene Yolanta og Golda Karp kender alle til alvoren i disse stunder, og derfor har de gjort kufferten klar, hvis familien skal flygte igen.

Den lille familie følger nyhederne i både Ukraine og Danmark, og de har set billeder og videoer af bombede bygninger og dræbte ukrainere. Derfor er Nikolaj Rode klar til at bruge alle midler for at beskytte sin familie.

- Jeg prøver at anskaffe mig nogle våben. Det er 100 procent for at passe på min familie, for hvis jeg ser en russer, så er det mig eller ham.

- Har det været muligt for dig at skaffe disse våben?

- Nej, ikke endnu, for det er svært at anskaffe. Mange af våbnene bliver brugt af soldaterne og civile, der kæmper. Men jeg prøver.

Nikolaj Rode fortæller, at han vil se situationen an de kommende dage, før han træffer en beslutning om den nære fremtid. Danskeren udelukker ikke, at familien muligvis vil søge nye landegrænser.