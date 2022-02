Dansker i Ukraine: - Overvejer at forlade landet

Nikolaj Rode er allerede flygtet fra den ukrainske hovedstad, og nu overvejer han stærkt at forlade Ukraine sammen med sin kone og hendes børn

- Det er som om, at den ukrainske drøm sprænger i luften.

Ordene kommer fra danske Nikolaj Rode, der bor i Ukraine sammen med sin kone og hendes to børn. Men børnefamilien overvejer kraftigt at flygte helt ud af landet, for ifølge Nikolaj Rode er der ikke længere sikkert i Ukraine.

Rusland spillerne med musklerne. Talstærkt militær har allerede invaderet Ukraine, og tusindvis af russiske soldater ligger fortsat på lur nær grænsen til Ukraine.

Præsident Volodymyr Zelenskij har opfordret befolkningen til at holde sig inden døre, men massevis af skræmte ukrainere har allerede pakket den store kuffert og forladt deres hjem.

Nikolaj Rode, konen Nelia Rode og hendes børn Yolanta og Golda Karp er rejst til den vestlige del af landet, hvor Nelia Rodes forældre bor. Familien tager atter den lange vej til byen Dolyna, hvor de også flygtede til for knap en uge siden.

- Det er så ærgerligt, men vi bliver nødt til at tænke på vores sikkerhed frem for alt. Vi kan desværre ikke være i Kiev. Der er for farligt, fortæller en trist Nikolaj Rode til Ekstra Bladet.

Nikolaj Rode, konen og børnene flygter i første omgang til det vestlige Ukraine. Privatfoto

Farvel, Ukraine

Natten til fredag blev der hørt eksplosioner i den ukrainske hovedstad. Senere fandt man ud af, at russerne havde angrebet med missiler.

Nikolaj Rode og familien flygtede allerede onsdag fra Kiev, og danskeren fortæller, at de langt fra er de eneste, der har kursen mod det vestlige Ukraine.

- Der er biler over det hele. Der er proppet på tankstationerne, og jeg håber virkelig, at der er benzin tilbage, når vi skal tanke.

Men konflikten spidser for alvor til i landet, og derfor er børnefamilien millimeter fra et træffe en beslutning, der for alvor vil ændre deres liv.

- Vi overvejer at forlade Ukraine. Ja, det er virkelig, virkelig, trist, men russerne giver ikke op. Det samme gælder for ukrainerne. Derfor må vi tænke på vores sikkerhed.

- Hvor tænker I at flygte til?

- Vi overvejer stærkt den slovakiske grænse. Der er der ikke så stor kø, og de fleste ukrainere vil hellere til Polen.

Kiev, hvor Nikolaj Rode er flygtet fra, har russerne angrebet med missiler. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Flere bump på vejen

Nikolaj Rode og familien vil dog først tilbringe nogle nætter hos svigerfamilien i Dolyna, før de træffer det endelige valg.

Da Ekstra Bladet senest var i kontakt med danskeren, var familien ikke langt fra Dolyna, men Nikolaj Rode fortæller, at rejsen har givet flere bump på vejen.

- Her til morgen hørte vi en helikopter. Så vi pakkede bilen med det samme og kørte. Senere fandt vi ud af, at luftalarmen var gået i byen.

Sammen med Nikolaj Rode er nogle tætte venner, der rejser med dem for tryghedens skyld. Vennerne oplever også konsekvenserne af den russiske invasion.

- Min kone og jeg fik sovet i nat, men vores venner fik ikke lukket et øje i nat på grund af de mange flyvemaskiner, der kunne høres. De er også skræmte af situationen.

Nikolaj Rode havde aldrig tænkt på at forlade Ukraine, men Ruslands seneste handlinger har nu fået danskeren på helt andre tanker.

