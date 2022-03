Dansker i Ukraine: - Vi tør ikke længere

Nikolaj Rode er i gang med at pakke kufferten. Fredag tager han sin familie under armen og rejser til Danmark. Danskeren fortæller, at der ikke længere er sikkert i Ukraine

- Vi tør ikke at være her i Ukraine længere. Det er alt for farligt.

Ordene kommer fra Nikolaj Rode, der er flygtet fra den ukrainske hovedstad, Kiev, til den vestlige del af landet med sin kone og hendes børn.

Børnefamilien troede, at omgivelserne her ville være tryggere, men sådan er realiteten ikke. Nu er talstærkt ukrainsk militær til stede i byen, og derfor ringer alarmklokkerne hos Nikolaj Rode og familien.

- De er her jo ikke uden grund. Russerne kan finde på at angribe her når som helst, og vi kan ikke løbe denne risiko længere, fortæller den triste dansker til Ekstra Bladet.

Nikolaj Rode og familien er nu klar til at vinke farvel til Ukraine. Privatfoto

De store drømme er knust

Derfor er Nikolaj Rode i gang med at tage afsked med familie og venner, for fredag eftermiddag sætter han sig i bilen med sin kone, Nelia Rode, på passagersædet og børnene Yolanta og Golda Karp på bagsædet. Familien forlader nemlig krigsramte Ukraine og rejser til Danmark.

Og det er en nyhed, som gør ondt på Rode-familien.

- Vi er kede af at forlade landet. Det er de store drømme, der er blevet knust. Vi har alt her, men det er den rette beslutning.

Nikolaj Rodes mor har et sommerhus klar til familien, når de lander i Danmark. Nikolaj Rode ser frem til at komme i sikkerhed, men han har stadig Ukraine i sit hjerte.

- Selvfølgelig vil vi tilbage, men vi ved ikke hvornår. Vi har alt i Ukraine, og vi må se, om der overhovedet er noget at komme hjem til, afslutter han.

