Dansker kæmper i Kiev: Hold jer væk!

Rasmus Elehrs befinder sig lige nu i den ukrainske hovedstad, Kiev, hvor han sammen med andre frivillige udlændinge kæmper mod de russiske tropper. Han opfordrer andre, som overvejer at tage afsted, til at blive hjemme

Hold jer væk!

Sådan lyder opfordringen fra danske Rasmus Elehrs, som i omkring ti dage har befundet sig i Ukraine.

De seneste dage har han været i den ukrainske hovedstad, Kiev, hvor kæmper han sammen med den såkaldte Foreign Legion, som er en hær af udlændinge, der frivilligt er rejst til Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion af landet.

- Jeg synes, at vi skal byde ind med det, vi kan, og jeg kan byde ind med det her, fortæller 33-årige Rasmus Elehrs, som har baggrund i militæret, til Ekstra Bladet.

På ingen måde sikkert

Men selvom Rasmus Elehrs i sin tid som soldat har været udsendt til mange af verdens brændpunkter, kunne han på ingen måde forstille sig, hvad der ville møde ham, da han kom til Ukraine.

- Det er på ingen måde sikkert, og ingen ved, hvad der sker i morgen, siger han.

Netop derfor bekymrer det ham også, at han ser mange unge og uerfarne udlændinge, herunder også danskere, som kommer til landet for at kæmpe.

- De kommer med en eller anden drøm, og de tror, de skal ned og være krigshelte, men det er alvor det her, og folk dør, siger han.

Pak jeres ting og tag hjem

Rasmus Elehrs fortæller, at mange efter hans opfattelse kommer af de forkerte grunde. Derfor er hans opfordring også ganske klar:

- Jeg synes, de skal pakke deres ting og tage hjem, siger han.

Rasmus Elehrs håber i stedet, at de, som overvejer at tage til Ukraine for at kæmpe, vil finde andre måder at hjælpe på.

- Send ting, send penge, hjælp folk over grænserne, åbn dit hjem, gør et eller andet, man lad vær med at udleve en eller anden 'Call of Duty'-drøm om, at man skal ned og slås, fordi det er alvor. Det er meget voldsomt her - også for folk med erfaring, siger han.

Alt er uvist

Han oplever dog, at flere af de unge frivillige rejser hjem igen, når situationens alvor går op for dem.

- Ingen ved, hvad de går ind til. Det vidste jeg heller ikke. Det ved jeg sådan set stadig ikke, fordi alt er uvist, siger han og fortsætter:

- Men jeg kan se på de her drenge, at de er ikke klar til det her på nogen måder. De har ikke de mindste forudsætninger for at være her. Selv hvis hjertet er på det rette sted, så kræver det forberedelse.

Men selvom han råder andre til at holde sig væk fra krigen, er 33-årige Rasmus Elehrs ikke på vej hjem, fortæller han.

