Dansker taget til Syrien for at hjælpe jordskælvsofrene

Den danske mand Mohammed er rejst frivilligt ned til Syrien for at hjælpe med redningsarbejdet efter jordskælvet, der ramte tidligere på måneden

Den 34-årige Mohammed El Hassan fra Østerbro er taget til Salihin-kvarteret i Aleppo i Syrien for at hjælpe ofrene for jordskælvet.

- Jeg gør det her frivilligt, jeg har spurgt folk på gaden, om de vil give en donation. Men det er ikke nok det her. Jeg har brug for støtte, fortæller han til Ekstra Bladet.

Mohammed, der er førtidspensionist, så hvor slemt det stod til i Syrien, og følte ikke, at der blev gjort nok.

- Jeg har ikke nogen relation til Syrien. Jeg prøver bare at gøre noget godt, fordi Tyrkiet har ikke åbne grænser til Syrien, folk har svært ved at komme ind til Syrien. Der er ikke nogen rigtig hjælp i Syrien. Folk ligger under murbrokkerne, og man kan ikke få dem op, der er ikke midler til det.

Næsten umulig rejse

Mohammed El Hassan ankom til Syrien mandag aften, efter at have brugt 10 timer på at komme fra Beirut i Libanon til Aleppo i Syrien.

Annonce:

En rejse der normalt tager tre timer.

- Jeg var igennem 50 grænsekontrol for at komme herhen, og buschaufføren måtte bestikke nogle betjente, for at vi kunne komme videre.

Og det er desværre virkeligheden, hvis du som privatperson gerne vil til Syrien.

Men for nødhjælpsorganisationerne er det en anden sag. De har visum og tilladelse til at komme ind i landet.

- De graver med hænderne

Mohammed fortæller, at han umiddelbart ikke kan se, at der har været den store nødhjælpsindsats i det område han er i. Og han beretter om, at de mangler alt. Lige fra mad og drikke til værktøjer, som kan grave mennesker fri fra murbrokkerne.

- Det er fuldstændig smadret, det er fuldstændig smadret, der er ikke andet end sten. Børn græder, de her mennesker har ingen steder at sove. Det er børn som har brug for medicin, folk har brug for hjælp, de har ikke noget mad, de har ikke noget at drikke.

Annonce:

Syrerne der bor der, hvor Mohammed er, har ikke så meget andet end deres stemmer og hænder at gøre godt med.

- Planen er, at de råber efter hjælp. De har ikke udstyret til at grave de døde mennesker fri. De prøver at hjælpe hinanden, ved at arbejde og grave med hænderne.

Mohammed El Hassan har ingen forbindelse til Region Hovedstaden. Jakken er en, han har fået doneret af en kammerat. Foto: Privatbillede

Røde kors: - Vi er tilstede i alle områder

Der er dog sat en stor nødhjælpsindsats i gang i Syrien, sådan lyder det fra Røde Kors.

De genkender til dels det Mohammed fortæller, altså at det er mere besværligt at hjælpe i Syrien.

- 12 års borgerkrig og en økonomi der er kollapset, der er mangel på benzin og olie. Det er svært at nødhjælp ind i det nordlige Syrien, fortæller Lea Christensen Nielsen, som er udsendt som katastrofe-delegat for Røde Kors i Syrien.

- Det har været sværere at få de store gravermaskiner ind i Syrien, Tyrkiet er bedre rustet til jordskælv. Tyrkiets udgangspunkt var meget bedre.

Annonce:

Grunden til, at det kan være svært at få øje på nødhjælpen kan være, at Syrisk Røde Halvmåne arbejder anderledes, end vi normalt opfatter, fortæller Lea Christensen Nielsen.

- Meget af vores arbejde er ikke at gå rundt i gaden, men det er ambulancekørsel, sundhedsklinikker og frivillige der yder førstehjælp og psykisk førstehjælp. Ting, der ikke er så tydeligt.

- Der er uddelt nødhjælp i form af mad, vand, tæpper, madrasser. Vi har uddelt til 130.00 mennesker, siger Lea Christensen Nielsen.

Lige nu estimerer FN, at der er fem millioner der står uden hjem i Syrien.