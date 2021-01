Dansker var vidne til eksplosion: - Det var meget voldsomt

Danske Lau Dybbro stod og ventede på bussen i Madrid, hvor han har boet de sidste 15 år, da han hørte et kæmpe brag. Braget kom fra en formodet gaseksplosion kun 150 meter længere nede ad gaden.

- Det var et chok. Efter trykket kom, væltede det ned med teglsten og sne fra tagene. Der blev også blæst ruder ud, så det gjaldt om at skynde sig så tæt på bygningerne som muligt for at sikre os, at vi ikke fik noget i hovedet. Det var meget voldsomt, fortæller Lau Dybbro.

Voldsom eksplosion i Madrid: Mindst tre døde

Madrids borgmester, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, har efterfølgende sagt, at det tyder på at være en gaslæk, der har forårsaget eksplosionen, men årsagen er endnu ikke officielt bekræftet.

- Det var, som om lyden kom over det hele. Da braget kom, var det ikke rigtig til at vide, hvor fanden det kom fra. Folk kiggede forskellige steder hen. Men så kom røgen væltende ud, og så kunne man se længere nede ad gaden, at det var helt galt, fortæller Lau Dybbro.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det var meget voldsomt, gentager danske Lau Dybbro flere gange, da han fortæller om den voldsomme eksplosion i Madrid, som han oplevede på nært hold. Privatfoto

Flere er omkommet

Ifølge det lokale Madrid-medie La Sexta er mindst tre personer omkommet og mindst ti såret.

Da Lau Dybbro hørte eksplosionen, var han klar over, at situationen var alvorlig.

- Den lyd, den havde, det eftertryk, det var ren og skær kraft. Og så tænkte man på, hvor mange det var gået ud over, siger han.

Lau Dybbro, der arbejder som QA-analytiker for en stor virksomhed i byen, fortæller desuden, at omgivelserne kan have forværret situationen.

- Det er et rigtig skidt sted. Vejene er smalle, der er tæt bebygget, og det var måske også derfor, at det lød så højt, fortæller han.