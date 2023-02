Danskere hjælper Ukraines hær: - Det er noget der batter

I krigens brutale gang gang skal våben frem og sårede fragtes tilbage.

Et arbejde, som Morten Lindholt og foreningen Biler til Ukraine flittigt hjælper den ukrainske hær med fra den rolige aarhusianske forstad Lystrup.

En forening, der samtidig er i en rivende udvikling.

Mere end 2000 kilometer fra Kiev arbejder Morten og foreningen for ukraines kamp. Foto: Anders Brohus

Ikke helt ny

Foreningen kørte den første bil ned til den ukrainske hær tilbage i 2014, da russerne gik i land på halvøen Krim.

Da datoen blev 24. februar 2022 tog donationerne dog til - og her blev det for alvor sat i system, forklarer Morten Lindholt, der stiftede foreningen med sin bror og selv har taget utallige ture til det krigshærgede land.

Bilerne køber de i Danmark, hvorefter de får en kærlig hånd på værksted.

Foreløbigt er 115 biler til en værdi i omegnen af en million kroner blevet sendt afsted - mens tre holder kampklar i indkørslen i Lystrup, til snart at arbejde for de hårdtkæmpende ukrainske enheder.

Morten har selv taget utallige ture, og set ødelæggelserne med egne øjne. Foto: Anders Brohus

I løbet af årets gang har 100 frivillige kørt omkring seks biler afsted om måneden i snit. Men i januar 2023 toppede donationerne med 16 biler, der blev sendt afsted.

- Der er kommet flere folk til - og ringe i vandet spreder sig.

- Derudover tror jeg også at folk kan sætte sig ind i, at vi ikke bruger penge på administration, og at vi helt konkret sender biler afsted. Det er en papkasse - og det kan folk forholde sig til, fortæller han.

- Det er noget, der batter

Bagagerummene på firehjulstrækkerne og ambulancerne, der ruller mod Ukraine, fyldes blandt andet med hospitalsudstyr, powerbanks, generatorer, droner, varmt tøj og andet grej, som foreningen modtager fra samarbejdspartnere, inden kursen sættes mod Kiev eller Lviv.

- Det ville jo være tudetosset at køre tomme biler afsted, lyder det fra Morten.

De donerede firehjulstrækkere og ambulancer bruges ofte helt ude ved den 300 kilometer lange frontlinje, hvor der netop nu foregår nogen af de hårdeste kampe i krigen, til evakuering af soldater og våbentransport.

Tre biler er efter en kærlig hånd klar til turen til Kiev. Foto: Anders Brohus

- Vi modtager også billeder fra hærenhederne, der modtager bilerne. Vi har set fyldte biler med Javelins, granater og våben. Det er noget der batter.

- Når den alligevel skal forbi Kiev og mod Bakhmut, så kan de jo lige så godt fyldes op med noget, som de kan bruge til noget, lyder det fra Morten.

Fremtiden for Biler til Ukraine tegner da også lyst. Blandt andet skulle en anonym donation på biler til en værdi af 700.000 kroner være lige på trapperne, fortæller Morten Lindholt. Nye frivillige til turene har foreningen heller ikke svært ved at rekruttere.

- Vi er efterhånden så langt, at folk er ved at få øjnene op for os, fortæller han.

