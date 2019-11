Danskere midt i brandpunktet: - Det er uhyggeligt

Australske myndigheder kalder situationen for den værste, man nogensinde har set. Tæt på katastrofen er danskerne Carsten Primdal og Sarah Hartwell, som begge bor i de udsatte områder få hundrede meter fra brandene.

- Det er meget skræmmende at tænke på, at det er så tæt på. Man sidder bare og følger med i udviklingen på en app, der viser, hvor der er brand henne og udsender forskellige alarmer, siger Carsten Primdal.

Varsler katastrofedag: - Det værste, vi nogensinde har oplevet

- De siger, at gnisterne kan svæve i op til 20 kilometer. Branden er på nuværende tidspunkt 80 kilometer fra os, men sådan som det har blæst i dag, kan den sagtnes have rykket sig 40-50 kilometer, siger Carsten Primdal til Ekstra Bladet.

De mange brande i Australien kommer tættere på millionbyen, og det er utrygt for Carsten Primdal og hans familie. Selvom det ikke er første gang, de har oplevet skovbrande i Australien, er de klar over situationens alvor denne gang.

- Det er uhyggeligt, jeg har boet her længe, og er måske blevet lidt vant til det, men det er selvfølgelig ubehageligt, når det kommer så tæt på, siger Carsten Primdal.

Vilde billeder: Brande kan ses fra rummet

Selvom branden i øjeblikket er i en sikker afstand, kan Carsten Primdal ikke undgå at blive mindet om, hvad der lurer derude konstant.

- Der stinker af røg. Om det kun er røg eller hvad det her, er svært at sige. Der er en del støv i luften, fordi vi nærmest ikke har haft noget regn i de sidste to år, siger Carsten Primdal og tilføjer:

- Det er voldsomt tidligt på sæsonen, at vi har de her brande. De plejer først at være i december måned eller januar-februar, men den her sæson er det startet meget tidligt.

Stort kaos

Også danske Sarah Hartwell er bosat tæt på de mange brande i Australien. Hun skriver i en mail til Ekstra Bladet, at det hele er et stort kaos.

'Jeg bor i NSW i et rural Bush område der hedder Tuncurry tæt på Rainbow Flat og Taree hvor brændende har været ekstremt slemme. Vi evakuerede vores galop heste fra staldene mens det brænde bare ti meter væk fra staldene. Min chef mistede næsten sit hus, og alle vejene her er lukket pt. Det har været komplet kaos og vi er nærmest omringet af skovbrande pt,' skriver hun.

Panik

Selv forsøger Carsten Primdal at forholde sig i ro og ikke handle overilet, men anderledes står det til for flere af hans naboer.

- Der er nogen af de andre fra den lokale Facebook-gruppe, der nærmest er gået i panik. Der bliver spurgt, om vi skal tage afsted nu.

- Stemningen er lidt panikket i området, siger Carsten Primdal.

Han har da også selv foretaget nogle foranstaltninger for sig selv og sin familie.

- Hele dagen i dag har vi været indenfor, børnene har været hjemme fra skole, og jeg og min kone har arbejdet hjemmefra. Netop for, at hvis vi skulle evakueres, så var vi samlet.

- Børnene har bare taget det som en ekstra feriedag, men når de har ville gå ud og lege med deres venner, så har vi sagt, at det nok ikke er nogen god ide.

- Der ikke så meget at gøre ved det. Der var en brandbil, der kørte forbi for fem minutter siden, og så bliver man jo lidt nervøs, siger Carsten Primdal til Ekstra Bladet.

