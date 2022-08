Datter af Putin-allieret ideolog meldes dræbt i eksplosion

Darja Dugin, datter af den indflydelsesrige russiske ideolog og Putin-allierede Alexander Dugin, meldes dræbt i en bileksplosion.

Det skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Tass.

Bilen, som var genstand for eksplosionen, tilhørte ifølge nyhedsbureauet hendes far.

Det menes, at Alexander Dugin var det oprindelige mål for angrebet, skriver det britiske medie BBC.

Alexander Dugin bliver kaldt 'Putins hjerne'. Han er en kendt ultranationalist, som menes at være tæt på den russiske præsident, Vladimir Putin.

Ifølge mediet CNN anses Alexander Dugin for at være arkitekten bag den russiske invasion af Ukraine 24. februar i år.

BBC skriver, at både far og datter ifølge det russisk kontrollerede medie 112 oprindeligt skulle have kørt sammen hjem fra et arrangement i Moskva lørdag aften. Alexander Dugin besluttede sig i sidste øjeblik for, at de skulle køre hver for sig.

Billeder fra umiddelbart efter eksplosionen begyndte lørdag at cirkulere på sociale medier. De viser angiveligt en bil i brand i vejkanten. Flere af bilens dele ligger spredt i området.

Hverken CNN eller BBC har haft mulighed for selvstændigt at verificere billederne.

Darja Dugin blev 30 år og studerede ifølge CNN filosofi på universitetet i Moskva. Hun var desuden en kendt journalist, som højlydt støttede Ruslands invasion af Ukraine, skriver BBC.

Tidligere i år blev hun sanktioneret af både de britiske og de amerikanske myndigheder. Begrundelsen var, at hun spredte misinformation om krigen.

De russiske myndigheder bekræfter ifølge Tass søndag, at en kvindelig fører er død, efter en Toyota eksploderede tæt på landsbyen Bolshiye Vyazemy lidt vest for Moskva.

Der er ingen yderligere meldinger fra de russiske myndigheder.