De australske brandes dødsofre æres ved mindehøjtidelighed

Australierne mindedes natten til søndag dansk tid de personer, der har mistet livet under de seneste måneders voldsomme brandsæson.

I alt 33 personer har siden oktober mistet livet til flammerne i Australien.

Alene i delstaten New South Wales er 25 personer døde. De blev æret ved en ceremoni i Sydney Olympic Park.

Delstatens brandkommissær, Shane Fitzsimmons, var på scenen for at give sine trøstende ord, skriver det australske ABC News.

- Til de afdødes familier og kære og jer, der er til stede i dag: Vi ved, at jeres hjerter er blevet knust de seneste måneder, sagde han ifølge ABC.

Blandt de omkomne var 19 civile. Derudover har tre frivillige australske brandmænd og to amerikanske brandmænd lidt samme skæbne.

Fitzsimmons takkede de pårørende for at deltage i mindehøjtideligheden. Særligt de pårørende til de omkomne amerikanske brandmænd, der var kommet til Australien for at hjælpe deres australske kolleger.

Australiens premierminister, Scott Morrison, holdt ligeledes tale for de afdøde og deres pårørende.

- I dette rum er der tusindvis af historier om tab, sorg, mod, generøsitet og især om kærlighed, sagde han ifølge ABC og fortsatte:

- Børn, der kysser deres fædres kister, mens de stolt bærer deres hjelme. Mødre og fædre, der aldrig skulle have begravet deres børn.

I slutningen af december var de to frivillige brandmænd Geoffrey Keaton og Andrew O'Dwyer på vej ud for at slukke en brand, da deres brandbil blev ramt af et træ. De to mænd mistede begge livet.

Ved Geoffrey Keatons begravelse blev hans blot 19 måneder gamle søn tildelt faderens medaljer af brandkommissær Fitzsimmons.

En anden frivillig brandmand - 28-årige Samuel McPaul - døde mindre end to uger efter. Det skete, da hans brandbil blev væltet omkuld af en ildtornado.

I slutningen af januar omkom de to amerikanske brandmænd Ian McBeth og Paul Hudson, da de styrtede ned med et brandfly, mens de kæmpede mod enorme flammer i New South Wales.