'De brænder lig'

Døde russiske soldaters lig bliver brændt.

Det er meldingen fra Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Malir, efter de sidste par dages hårde kampe mellem de russiske og ukrainske styrker.

Det skriver Dagbladet.no,

De hårde kampe er centreret omkring byen Zaporizjzja, hvor der ligger et atomkraftværk af samme navn, som russerne har besat.

Ukraines viceforsvarsminister påstår, at russerne brænder ligene af deres soldater på slagmarken for at skjule deres nederlag i krigen, og at de døde soldater ankommer til atomkraftværket i lastbiler.

Ifølge hende sker det, fordi russerne vil skjule det reelle dødstal, og de vælger derfor at kremere dem.

Går langsommere end håbet

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, påstår, at ukrainerne vinder territorier tilbage fra russerne, men siger i samme ombæring, at det ikke går så hurtigt som håbet, og kalder modoffensiven mod russerne for 'kompleks'.

I en krig med to parter vil der altid udsendes modsigende oplysninger.

Og især hvad angår antallet af døde soldater i krigen, er der massiv forskel på de tal, som henholdsvis Ukraine og Rusland melder ud.

For mens begge tal er høje, så melder Ukraine, at mere end 250.000 russiske soldater er døde, mens meldingen fra Rusland lyder på 6.000 soldater. Rusland har dog ikke opdateret tallene siden september 2022.

