De er også ofre for krigen

En dansk kvinde er draget til den ukrainske grænse for at hjælpe de tusinder af dyr, der er efterladt eller mistet under Ruslands invasion

Flere dyreinternater er bombet, og de overlevende hunde løber skræmte og forvirrede rundt. Ved grænsen løber også flere og flere hunde og katte, som desperate ukrainere har været tvunget til at efterlade, da de fik mulighed for selv at få et lift ud af deres krigshærgede land.

Tre mennesker og et ukendt antal hunde mistede livet, da en bombe røg ned i et dyreinternat cirka 40 kilometer uden for Kiev. Privatfoto

Dyrene ville ikke have en chance i kaosset, hvis ikke det var for danske Trine Elgstrøm-Wagner, danske Jonathan, en norsk kvinde og et hold af tyske dyrevenner. Sammen med polakker og brave ukrainere har de stablet en camp af containere sammen, hvor de kan tage imod krigens dyr, få de tilskadekomne behandlet, tilset af dyrlæger og sendt i sikkerhed på polske internater.

Kunne ikke lade være

Trine Elgstrøm-Wagner, der er frivillig hos den danske forening FairDog, efterlod mand og egne dyr hjemme i Danmark og drog mod Ukraine uden tøven.

- Jeg måtte bare herned. Der er så mange dyr i nød.

- Mange vil nok mene, at mennesker bør hjælpes før dyr. Hvad siger du til det?

- Der er rigtig mange hernede til at hjælpe de ukrainere, der er ved grænsen eller er kommet over, og har brug for at komme videre.

- Og på den måde, vi arbejder, hjælper vi både mennesker og dyr. Når der er en konvoj af nødhjælp, der kører ind i Ukraine, kører vi med med bilerne fyldt med nødhjælp og madvarer - mel, sukker og andet. I stedet for at køre ud med tomme biler, tager vi dyr med tilbage, forklarer hun.

Private og firmaer har doneret masser af foder og andre ting til hunde og katte. Men medicin, vaccinationer og i særdeles arbejdskraft er stadig højt på ønskelisten. Privatfoto

Ukrainere leder efter deres dyr

Det er den tyske dyreværnsforening Centarus, der er primus motor på nødhjælpscampen for dyr. Og de bliver dagligt kontaktet af ukrainere, der selv er kommet i sikkerhed, men har været tvunget til at efterlade deres elskede dyr på den forkerte side af grænsen. Nu gør de alt, hvad de kan, for at få nogen til at hjælpe deres dyr ud, så de kan genforenes med dem.

- Man kan højst få fem dyr med ud, så har man flere end det, er man tvunget til at forlade nogle af dem. Eller har man mulighed for at komme med en bil, er det typisk umuligt at få lov også at tage sin store hund med, siger Trine Elgstrøm-Wagner til Ekstra Bladet.

På den måde oplever de ukrainske dyreejere endnu et traume, når de må lade deres dyr i stikken for selv at overleve.

Campen er sat op midt på en mark, men det polske brandvæsen kommer med rent vand til dyrene. Privatfoto

Den første dag blev 23 hunde og katte reddet og kørt ind på campen - deriblandt en hund med et brækket ben. Denne lille hvalp blev fundet i Ukraine i nat og fragtet i sikkerhed på den polske side af grænsen. Privatfoto

Et kuld moderløse hvalpe var også heldige at komme med en bil ud af krigsområderne. Privatfoto

Den danske dyre-nødhjælpsarbejder estimerer, at der inden for den seneste uge er hentet omkring 250 hunde og et ukendt antal katte, smådyr og fugle ud af det krigshærgede land. I nat kom en håndfuld moderløse hvalpe ud af landet, og de er nu på vej i sikkerhed på et polsk internat.

