Snart kan Haibatullah Akhundzada som leder af Taliban formentlig tage magten over Afghanistan efter en hastig erobring af byer de seneste dage

Siden et amerikansk droneangreb i 2016 har Haibatullah Akhundzada været Talibans leder, og det ser derfor ud til, at han snart kommer til få afgørende indflydelse på Afghanistan og afghanerne, når Taliban efter alt at dømme endeligt indtager hovedstaden Kabul i løbet af kort tid.