De første Leopard 2-kampvogne ankommer til Ukraine

De første Leopard 2-kampvogne fra Polen er blevet leveret til Ukraine.

Det oplyser Polens forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, ifølge Reuters.

Polen har lovet at sende i alt 14 af de avancerede kampvogne til nabolandet Ukraine for at styrke Ukraines position i krigen mod Rusland.

En række lande har varslet, at de vil sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Polen er det første land, der har sendt kampvognene afsted.

Meddelelsen kommer, samme dag som Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, er på besøg i Kyiv.

På et fælles pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortæller Morawiecki, at Polen har leveret fire kampvogne.

Og landet planlægger at levere yderligere Leopard 2-kampvogne til Ukraine inden for kort tid.

- Polen og Europa står ved jeres side. Vi vil bestemt ikke efterlade jer, vi vil støtte Ukraine indtil den endelige sejr over Rusland, siger Polens premierminister på pressemødet fredag eftermiddag ifølge Reuters.

Polen har presset på, for at Ukraines allierede kan få lov at levere Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Det har krævet en godkendelse fra Tyskland, som producerer de eftertragtede kampvogne.

Den godkendelse kom i slutningen af januar.

Det fremgår ikke, hvor mange af de 14 Leopard 2-kampvogne Ukraine foreløbig har modtaget fra Polen.

Det er også uklart, om kampvognene er nået frem til Ukraine fredag eller på et tidligere tidspunkt. Men selve annonceringen falder i hvert fald på et symbolsk tidspunkt. Nemlig præcist ét år efter Ruslands invasion af landet.

Ligesom Polen vil Tyskland sende 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Flere andre lande har tilkendegivet, at de også vil bidrage med de avancerede kampvogne eller med de ældre Leopard 1-kampvogne.

Polen sendte som det første land i januar en officiel anmodning til Tyskland om tilladelse til at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Dagen efter gav Tyskland grønt lys. Forinden var den tyske regering blevet kritiseret for at tøve med sin militære støtte til ukrainerne.