De kaldte ham 'Bødlen': Nu er Putins berygtede lejesoldat dræbt

Den russiske lejesoldat Vladimir Andonov, som også gik under det noget rædselsvækkende navn 'Bødlen', er blevet dræbt i kamp af ukrainske styrker.

Angiveligt skulle han være blevet dræbt natten til den 5. juni af en ukrainsk snigskytte i byen Kharki, som er Ukraines næststørste by og ligger i den nordøstlige del af landet tæt på grænsen til Rusland.

Det skriver flere internationale medier herunder Sky News og det Moskva-baserede medie Moskovskij Komsomolets.

Slagtede krigsfanger

44-årige Vladimir Andonov var bedre kendt under navnet 'The Executioner' (på dansk 'Bødlen') i Ukraine på grund af de massakrer, som han var med til at udføre, da Rusland gik ind i Krim tilbage i 2014. Og det var et øgenavn han tog meget seriøst.

Lejesoldaten skulle nemlig ifølge flere medier have haft en nøglerolle i masseskydningen af flere ukrainske krigsfanger og henrettelsen af civile i Donbass-regionen.

Derudover er Putins berygtede lejesoldat også kendt for sin brutalitet fra tidligere krige, som han har deltaget i - herunder i Syrien og Libyen.

Døde under mission

Det er ikke kun i medier, at lejesoldaten bliver meldt død. Det sker også fra det russiske militær gennem en krypteret besked i kommunikationsapplikationen Telegram.

Her melder Sky News, at det russiske militær skulle have skrevet, at 'han døde om natten under en rekognoscering af området sammen med sin ledsager', og at han 'højst sandsynligt dræbt af en snigskytte'.

Andonovs død sker umiddelbart efter, at to russiske generaler i weekenden blev dræbt i et missilangreb fra ukrainske styrker på en bro i Donetsk.

Den nu afdøde lejesoldat var en del af Wagner-gruppen, som er en russisk paramilitær organisation, der opererer under den russiske præsident, Vladimir Putin.