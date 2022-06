- De kom bare og skød ham

De russiske soldater skød bare ind i garagen to gange, mens de gik og småsludrede, forklarer 41-årige Ada Deineka til Ekstra Bladet.

Hun stod i sit køkkenvindue og så det hele, da de russiske soldater tilbage i marts skød hendes nabo 38-årige Artem Zaharchuk i byen Bucha, nord for Kyiv.

- Jeg så russerne stå ved garagen fra mit køkkenvidue. De skød to gange ind i garagen og dræbte Artem, siger Ada Deineka, der var nære venner med ham.

Byen har været centrum for flere russiske drab på omkring 1.000 civile tilbage i marts.

Ekstra Bladet har fået fat i et dokument med beskrivelser af flere af drabene, og har brugt flere dage i byen for at finde ud af, hvad der lå til grund for dem. Flere steder er der historier om folk, der blev likvideret for at have samarbejdet med det ukrainske militær eller været vagter, mens der i andre tilfælde er usikkerhed over, hvorfor folk blev skudt.

Det er blandt andet tilfældet her med Artem Zaharchuk. I dag ved Ada Deineka stadig ikke, hvad der lå til grund for, at hendes nabo blev skudt af russerne. Manden opholdt sig i garagen efter klokken 17.00, som var skæringstidspunktet for det russiske udgangsforbud.

- Klokken var allerede 17.20. Vi kiggede på vores ur. Og ved 17-tiden var der udgangsforbud. Hvorfor blev han der i sin garage? Han kendte tiden, han havde et ur på hånden. Jeg ved ikke, hvad han ville der, hvorfor han blev der, siger Ada Deineka.

41-årige Ada Deineka viser stedet, hvor 38-årige Artem Zaharchuk blev skudt. Foto: Stefan Weichert

Ada Deineka så det fra sit køkkenvindue. Der er fin udsigt til garagen. Foto: Stefan Weichert

Han var ikke en del af militæret

Hun slår fast, at Artem Zaharchuk ikke havde noget med militæret at gøre. Det var det samme med en anden mand i opgangen, der også blev skudt et par dage efter. Det var fredelige mennesker, som havde familier, og som ikke deltog aktivt i noget.

Den samme forklaring kommer fra 60-årige Andriy Grygorenko, der dagen efter fandt liget af Artem Zaharchuk i garagen.

- Han gik bare på arbejde, som os alle sammen. Han var en god mand. Han var en god mand. Jeg kan ikke forstå det. Det giver ingen mening, siger han til Ekstra Bladet.

I dag spekuleres der stadig over, hvorfor Artem Zaharchuk blev skudt. Var det blot, fordi at han trodsede udgangsforbuddet? Det er en mulighed, forklarer Andriy Grygorenko, men de russiske soldater så ud til at have det sjovt med at skyde ham gennem garagen.

60-årige Andriy Grygorenko siger, at Artem Zaharchuk var en god mand, som ville alle det bedste. Foto: Stefan Weichert

Så måske var det bare overlagt mord. De ser det ikke som en mulighed, at han arbejdede mod russerne. Det var der andre, der gjorde, men Artem Zaharchuk var blot civil.

- Hvorfor han var der, det ved jeg ikke. Det er tydelig, at de bare kom og skød ham. Mange af os havde mad opmagasineret i vores garager. Vi lavede også tit mad derovre, siger Andriy Grygorenko, der mener, at Artem Zaharchuk måske blot glemte tiden.

