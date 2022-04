De russiske kampvogne er defekte

Omkring 580 russiske kampvogne er blevet ødelagt under krigen i Ukraine. Det kan meget vel være på grund af én bestemt fejl, som har været velkendt siden golfkrigen

Ifølge Storbritannien er omkring 580 russiske kampvogne blevet splittet ad under krigen i Ukraine.

Dog har russerne større udfordringer end det, da det viser sig, at kampvognene har en defekt, som kan være en enorm hindring under angreb.

Fejlen har været kendt af de vestlige lande siden golfkrigen og bliver betegnet som 'Jack-in-a-box'.

Det henviser til, hvordan ammunitionen bliver opbevaret i kampvognene, skriver CNN.

Kædereaktion

Problemet er, at de russiske kampvogne har flere samlinger af artilleri i deres 'turrets' - også kaldet kanon- eller pistoltårne.

Det betyder, at et angreb nær kampvognene kan sætte gang i en kædereaktion, hvor op til 40 beholdninger med ammunition kan gå af.

- Det, vi oplever med de russiske kampvogne, er en design-fejl, siger Sam Bendett, der er rådgiver i ruslandstudier ved the Center for New American Security, til CNN.

- Hvis du bliver ramt i det første sekund, er du færdig, siger Nicholas Drummond, der er analytiker og specialist i krig på land.

Fejl i flere modeller

Hvis artilleriet i sådan en kampvogn går af, kan eksplosionen ikke bare splitte kampvognen i stykker, men også sende den i en højde, der svarer til en to-etages bygning.

Fejlen er ikke kun afgrænset til én bestemt kampvogns-type, men de fleste af dem, der bliver brugt af russerne i Ukraine.

Kampvogne, der blev brugt af sovjetterne under golfkrigen, led også samme skæbne.

Derfor burde Rusland allerede være opmærksomme på det massive problem, hvis man spørger flere eksperter.