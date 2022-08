Dele af verdens største koralrev viser største bedring i årtier

Der er fremgang at spore for verdens største koralrev.

To tredjedele af Australiens berømte Great Barrier Reef er dækket af den største mængde koraller i 36 år. Det viser en rapport om koralrevets tilstand torsdag.

Det er i de centrale og nordlige dele af koralrevet, at koraldækket er på sit højeste niveau længe. I den sydlige del er der imidlertid tab af koraldække. Det skyldes et særligt udbrud af søstjerner.

- Vi ser, at Great Barrier Reef er et modstandsdygtigt system. Det er stadig i stand til at komme sig oven på forstyrrelser.

- Men det bekymrende er, at mængden af forstyrrende hændelser stiger. Især antallet af de store blegninger, siger Mike Emslie fra det australske institut for havvidenskab, som står bag den årlige rapport om koralrevet.

Annonce:

Blegning af korallerne sker, når varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af, hvilket i sidste ende gør korallerne hvide.

Rapporten fra det australske institut kommer på et tidspunkt, hvor Unesco overvejer, om Great Barrier Reef skal betegnes som 'i fare' i kølvandet på et besøg af Unesco-eksperter i marts.

Koralrevet er på Unesco's verdensarvliste. Koraller er kolonier af bittesmå levende dyr, som findes i havvand. Koralrevene i verden rummer en stor biodiversitet.

De nordlige og centrale dele af koralrevet, som oplever fremgang, er kommet sig hurtigere end ventet efter at have taget skadet.

Det indikerer ifølge nyhedsbureauet AFP, at havvidunderet kan overleve, hvis det får chancen.

De seneste mange år har de fleste prognoser for koralrevets fremtid ellers været dystre.

Der har været fire store blegninger de seneste syv år. De hyppigere blegninger er drevet af klimaforandringer, der medfører varmere temperaturer. Og det stresser korallerne.

Især blegningerne i 2016 og 2017 tog hårdt på koralrevet.

Annonce:

Men blegning i 2020 og 2022 har ikke været så skadelige. Og for dele af koralrevet er der altså fremgang.

Væksten i koraller er imidlertid drevet af en type koraller, som især risikerer at tage skade af bølger, varmestress og søstjerner.

- Vi står virkelig på usikker grund, når det kommer til effekterne af blegning, og hvad det betyder fremover. Men i dag er det stadig et fantastisk sted, siger Mike Emslie.

Great Barrier Reef løber 2.300 kilometer langs Australiens nordøstlige kyst. I 1981 kom revet på Unescs verdensarvsliste. Begrundelsen lød, at revet er det største og mest spektakulære koralrev på planeten.