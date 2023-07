Deler nye voldsomme billeder: 14 knoglebrud

Historien gik verden rundt, da det kom frem, at den russiske journalist Elena Milashina tirsdag morgen blev brutalt overfaldet i forbindelse med en forretningsrejse i Tjetjenien.

Sammen med advokaten ankom hun i Tjetjenien for at dække en retssag, men blev mødt af en gruppe maskerede mænd, der bankede dem med køller.

Nu deler den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta, som Elena Milashina arbejder for, nye billeder af den forslåede journalist.

Samtidig skriver de, at hun har fået et kraniebrud og op til 14 knoglebrud samt flere blå mærker.

Hendes tilstand er dog stabil, og hun befinder sig nu på et hospital i Moskva.

I forbindelse med overfaldet fik Elena Milashina brækket flere fingre, mens advokaten angiveligt blev stukket med en kniv.

Sådan så Elena Milashina ud kort efter overfaldet. Foto: SERGEI BABINETS/Ritzau Scanpix

Skulle dække retssag

Journalisten og advokater var taget til Tjetjenien for at dække retssagen mod Zarema Musayeva - en tjetjensk kvinde, der er tiltalt for at have overfaldet en politimand.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har tidligere været ude og kræve, at Musayeva skulle løslades.

Kvinden er gift med den pensionerede dommer Saydi Yangulbaev, der i begyndelsen af januar 2022 modtog dødstrusler fra den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov.

Her skulle han på sin Telegram-kanal have skrevet, at dommerens familie 'venter på en plads enten i fængsel eller i jorden' ifølge Amnesty.