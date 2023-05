Deler video: Spektakulært angreb på russisk krigsskib

- Det ser ud til at den tredje drone lykkedes med at skade skibet, skriver han. Modsat har Rusland onsdag hævdet, at det ikke lykkedes Ukraine af skade krigsskibet under angrebet

Tre førerløse ukrainske speedbåde blev onsdag brugt til at angribe det russiske krigsskib Ivan Hurs

I Ukraine raser krigen til lands, i luften og til havs.

Sidstnævnte fik offentligheden onsdag indsigt i, da Ukraine har delt en video, hvor ukrainske styrker angiveligt angriber et russisk krigsskib under en dristig mission i Sortehavet.

Resultatet skændes de to parter dog ikke højest overraskende om.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så angrebet ud ifølge det russiske forsvarsministerium. Foto: Ruslands Forsvarsministerium/Ritzau Scanpix

Førerløse speedbåde

Rusland oplyste onsdag, at tre ubemandede ukrainske speedbåde uden held havde forsøgt at angribe det russiske krigsskib 'Ivan Hurs', der var på vej mod Bosporusstrædet.

'I dag klokken 5.30 foretog Ukraines væbnede styrker uden held et forsøg på at angribe 'Ivan Hurs' fra Sortehavsflåden. Det skete med tre ubemandede speedbåde'. skrev det russiske forsvarsministerium på mediet Telegram.

Samtidig deler man dog et billede fra angrebet, hvor der kommer en enorm sort røgsky fra krigsskibet.

Annonce:

Gjorde skade

Den forhenværende ukrainske indenrigsminister og nuværende rådgiver for Ukraines indenrigsministerium Anton Gerasjenko har nu valgt også at dele en video af angrebet, hvor man ser det fra kameraer, som er monteret på speedbådene.

Her skriver han, at Ukraine formentlig lykkedes med at ramme det russiske krigsskib.

'Det ser ud til at den tredje drone lykkedes med at skade skibet', skriver han blandt andet til et klip, der viser en båd, som sejler direkte mod Ivan Hurs, før kameraet slukket få meter derfra.

Artiklen fortsætter under tweetet herunder ...

Skulle beskytte gasledning

Det russiske fartøj havde til opgave at beskytte gasledningerne TurkStream og Blue Stream i tyrkisk farvand.

Det er således mindre end en uge siden, at Rusland gik med til at forlænge en aftale om eksport af korn fra Ukraine og russiske havne via Sortehavet.

Det russiske forsvarsministerium fastholder, at angrebet med speedbåde berettiger de ekstra midler, som Rusland har grebet til for at beskytte sine gasledninger.