Demonstranter i halsbrækkende flugt-forsøg

Situationen i Hong Kong er stadigvæk ustabil. Særligt omkring et universitet er urolighederne på kogepunktet

Demonstranter er endnu omringet af politiet på Hong Kong Polytechnic University, men flere forsøger at flygte derfra.

Ifølge CNN bliver de mødt af tåregas og gummikugler fra politiet, så snart de træder ud for universitets område, der har lagt grund til nogle af de mest voldsomme uroligheder i løbet af den nu seks måneder lange opstandelse.

Man estimerer, at der i skrivende stund er omkring 300 demonstranter på universitets campus, men flere er blev evakueret af Røde Kors, efter at have været kommet slemt til skade.

Billeder fra universitet viser også, hvordan demonstranterne, der kæmper mod regeringsstyrker, er nødsaget til at flygte på halsbrækkende vis ud på motorveje for ikke at blive anholdt.

Her se det, hvordan demonstranter forsøger at fire sig ned fra en bro. Foto: Ritzau Scanpix/HK01

Desuden er politiet blev bevæbnet med rifler, der skyder med skarpt, og ifølge CNN er mandskabet ’klar til at bruge dem’, hvis det bliver nødvendigt.

Universitetet har været omringet i mere end en uge. Politiet har flere gange forsøgt at rydde området, men er blevet mødt med kraftig modstand. Her blev en betjent blandt andet skudt med en pil.

- Selvfølgelig vil vi gerne væk. Vi er stadigvæk sikre herinde, men forsøger vi at komme væk, anholder de os, siger en demonstrant på universitetet, som CNN har talt med. En demonstrant, der senere formåede at flygte fra området uden at blive anholdt.

Bruger napalm

Demonstranterne på skolen bruger ifølge CNN hjemmelavede brandbomber med napalm. Det brandfarlige stof, som er kendt for at være blevet brugt af militær, kan nemlig produceres let, og der sendes opskrifter rundt til demonstranter.

CNN er desuden bekendt med, at demonstranter har produceret en bombe af en gascylinder og skruer. De har dog ikke fået bekræftet, at bomben rent faktisk kan bruges.

Skolens ledelse fortæller i en pressemeddelelse, at der er blevet stjålet 'farlige kemikalier' fra skolens laboratorier, og at de ikke støtter demonstranternes 'ulovlige handlinger og vold'.

