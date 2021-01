Den amerikanske kongres er igen sikret, siger embedsmænd

Politiet er i gang med at få demonstranter, der har taget ophold ude foran kongresbygningen, væk fra området

Den amerikanske kongresbygning er sikret.

Det oplyser flere embedsmænd til Reuters, ligesom myndighederne gennem den seneste tid er set trænge ind.

Belejringen, der tog sin start tidligere på dagen onsdag, kan derved se ud til at være ved sin ende.

Det skriver flere medier deriblandt CNN.

Tidligere onsdag lykkedes det demonstranter at bryde ind i kongresbygningen, mens præsidentvalget skulle tage sin endelige afslutning.

Aftenen igennem - dansk tid - har myndighederne opfordret demonstranterne til at tage hjem. De er sure over valgresultatet, der gør demokraten Joe Biden til USA's kommende præsident. Han overtager efter Donald Trump.

I første omgang gik Joe Biden ud og opfordrede Donald Trump om at bede demonstanterne tage hjem. Og få sekunder efter publicerede Donald Trump en video på twitter, hvor han bad folk tage hjem.

Men samtidig sagde han: 'Vi elsker jer'.

Gennem de seneste dage har urolighederne ulmet i den amerikanske hovedstad. Onsdag eskalerede urolighederne, da demonstranter stormede kongresbygningen Capitol. Undervejs er flere betjente blevet såret, ligesom en kvinde er blevet skudt.