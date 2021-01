Den amerikanske transportminister Elaine Chao trækker sig efter uroligheder

Den amerikanske transportminister Elaine Chao trækker sig efter onsdagens uroligheder.

Det skriver hun på twitter:

'I går oplevede vores land en traumatisk begivenhed, da præsidentens tilhængere stormede Capitol-bygningen, efter han havde henvendt sig til dem. Som jeg er sikker på er tilfældet hos mange af jer, har det givet mig store bekymringer på en måde, som jeg ikke kan tilsidesætte.'

'Jeg er enormt stolt over de mange opgaver, vi har løst sammen for vores land, og jeg vil aldrig glemme det engangement, I har vist for dette departement og for USA.'

'I dag annoncerer jeg min tilbagetrækning som amerikansk transportminister, med effekt mandag 11. januar,' skriver hun.

Onsdag stormede en række Trump-tilhængere den amerikanske kongresbygning Capitol. En kvinde blev i den forbindelse dræbt, ligesom flere blev såret. Siden har ledere fra hele verden fordømt begivenheden. I dag har Trump annonceret, at han nok skal forlade embedet i god ro og orden, omend han holder fast i, at han mener, at valget er ugyldigt.