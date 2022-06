(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Patienterne væltede ind i dusinvis på hospitalet i Okhtyrka den 26. februar. Det var den dag, hvor jeg, Stefan Weichert, og min kollega Emil FIltenborg blev skudt af en ukendt gerningsmand.

Vi er taget tilbage for at finde ud af, hvad der skete den dag, og på hospitalet beskriver personalet en dag, der bød på utallige patienter, panik og frygt for, at Rusland snart overtog byen.

Svetlana Kuzmina var en af de læger, der opererede Ekstra Bladets journalister. Foto: Stefan Weichert

- Den dag var et helvede. Vi tog en masse syge, sårede mennesker fra murbrokkerne. De tog mig med til operation. Der var mange indlagte på operationsafdelingen... Jeg er ikke en operativ læge, men jeg skulle stadig operere, siger Svetlana Kuzmina, der er neuropatolog.

Lægerne husker tydeligt, at vi - to danske journalister - kom til hospitalet over middag og mødte synet af et hospitalet fuld af soldater, bunker af tøj og blod. Det var dog kun starten på det, der blev den værste dag i Svetlana Kuzminas liv.

I dag er hospitalet mere roligt, men personalet frygter, at russerne kommer tilbage. Foto: Stefan Weichert

Det var forfærdeligt

Kort efter blev Okhtyrka ramt af russiske luftangreb. Ved en militærbase, der blev ramt, døe 70 ukrainske soldater. Derudover døde en række civile også i andre angreb omkring byen.

Dem, der overlevede, blev sendt i al hast til hospitalet i Okhtyrka.

- Det var en meget svær situation. Vi troede, at vi var ved at blive besat. Du må forstå, at de var virkelig kun en kilometer væk, og der var forfærdelige kampe. De kunne have kommet til hospitalet, så spørgsmålet var ikke kun om tilstandens sværhedsgrad, men om situationen, siger Svetlana Kuzmina, der i dag frygter, at russerne igen vil komme tilbage.

Hospitalsdirektør 50-årige Oleg Deinichenko husker tydeligt dagen. Foto: Stefan Weichert

Særligt et minde sidder fast hos hospitalsdirektøren, 50-årige Oleg Deinichenko.

- Jeg vil aldrig glemme en bedstefar, der døde efter at være blevet ramt, mens han gik på gaden med sit barnebarn. Han døde, og barnebarnet blev bragt hertil. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive hendes skader. De var så forfærdelige, siger Oleg Deinichenko.