Den nye normal: - Jeg bliver bange hver gang

(EKSTRA BLADET I LVIV, UKRAINE): Luftalarmen går igen - denne gang på en ellers stille mandag aften. Vi hanker op i vores taske med essentielle ting og bevæger os mod parkeringskælderen under hotellet. Den fungerer nemlig i dette tilfælde som beskyttelsesrum. Blandt bilerne har cirka 50 mand samlet sig.

- Jeg har endnu ikke vænnet mig til det. Det er meget surrealistisk, at man skal under jorden af frygt for russiske missilangreb. Vi gør det et par gange om dagen, men det er stadig meget uvant for os, fortæller Yana, som Ekstra Bladet møder i parkeringskælderen i storbyen Lviv.

Ukrainerne har på få dage måttet vænne sig til at luftalarmerne lyder i det store byer. Det er klart værst i storbyerne Kiev og Kharkiv hvor luftalarmerne rent faktisk efterfølges af russiske raketter og missiler. Men i en række af de store byer over hele landet gjalder sirenerne og de efterfølgende advarselsord dagligt ud gennem de højttalere, som er sat op på hustage og facaderne på bygningerne.

Luftalarm og den efterfølgende tur i et beskyttelsesrum er blevet den nye normal i Ukraine.

Bange hver gang

I et hjørne af parkeringskælderen, der nu fungerer som vores faste beskyttelsesrum, møder vi fire veninder, som sidder med deres samlede ejendele rundt om dem. De er flygtet fra hovedstaden Kiev, som hver dag oplever bombardementer og angreb fra russisk side.

Ludmila, Alona, Tetiana og Evgenia der alle er fra Kijev har søgt tilflugt i parkeringskælderen under den bygning i Lviv, som nu midlertidigt er deres hjem: Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi ukrainere har altid passet os selv og aldrig gjort Rusland noget. Hvordan kan Putin tillade sig det her?, spørger Alona.

Veninderne sidder med deres kufferter rundt om dem. For lige nu er et midlertidigt beskyttelsesrum i en parkeringskælder også deres midlertidige hjem.

Når man skal finde et beskyttelsesrum, er det ofte bedst med et decideret beskyttelsesrum, som er designet til et eventuelt angreb. Men dem er der bare meget få af. Og de kan være langt væk. Så ofte ender man i kælderen på en restaurant, folk sidder i metrostationerne eller som denne aften i Lviv - en parkeringskælder. Man finder hvad man kan.

For turen under jorden er nu en hverdagsting. Selvom det stadig kan virke skræmmende.

- Jeg har efterhånden fundet ud af, hvad jeg skal gøre, når alarmen lyder. Men jeg bliver alligevel bliver bange hver gang, fortæller Yana til Ekstra Bladet.

Molotovcocktails mod Putin

De fire veninder med kufferterne er ligesom mange tusinde andre flygtet vestpå fra de voldsomme krigshandlinger i den del af landet, hvor en tur i et beskyttelsesrum kan blive det sidste man gør.

De fire veninder sidder blandt deres ejendele og diskuterer, om de rent faktisk skal forlade landet. Tage turen over grænsen til Polen eller et af de andre nabolande. Ligesom en halv million af deres landsmænd har gjort siden invasionen i sidste uge. De er lidt splittede i gruppen, men Tetiana er den af kvinderne, som er mest afklaret:

- Jeg forlader ikke Ukraine. Jeg vil lave molotovcocktails og kaste dem mod de russiske kampvogne, når de kommer, siger Tetiana til Ekstra Bladet, inden luftalarmen bliver aflyst og vi alle kan komme op over jorden igen.

Indtil næste gang.