- Der bliver aldrig fred mellem vores folk igen

Mykolaiv (Ekstra Bladet): Banegården i Mykolaiv ligner et trist messecenter. Røde Kors, Unicef, Dansk Flygtningehjælp og flere andre har opsat små boder, hvor de tilbyder hjælp til de mennesker, der måtte efterlade alt i Kherson da vandmasserne væltede ind over byen.

Bagest i banegårdshallen kigger folk en enorm bunke af tøj og tæpper igennem for at erstatte det, de efterlod. En ældre herre holder et par shorts op foran en mor. Hun takker nej, fordi de er for store til hendes søn, der står ved siden af og ser forvirret ud.

Længere nede i hallen står folk i kø for at få retshjælp af Dansk Flygtningehjælp, hvis fire medarbejdere sidder på rad og række og udfylder formularer. I køen står blandt andet ægteparret Svitlana og Volodymyr, som flygtede fra Kherson for få dage siden.

- Vi bor i ødistriktet. Det hele blev oversvømmet, og vandet steg 3-4 meter, så vi skulle evakueres med båd, siger Svitlana, der ikke vil sige sit efternavn.

- Da vi vågnede om morgenen, var alting oversvømmet. Vi vidste ikke, at vandet ville komme så hurtigt. Vi ville ikke evakueres, men vandet fortsatte bare med at stige, og vi havde hverken vand, gas eller strøm i lejligheden, så vi blev nødt til komme væk, siger Svitlana.

Foto: Emil Filtenborg

Vil gerne hjem, bare ikke nu

Både Volodymyr og Svitlana vil gerne tilbage til Kherson, når vandet er væk fra gaderne igen. De håber på kun at skulle bo i Mykolaiv i et par uger endnu.

Kherson er en uheldig by. I løbet af krigen er byen blevet erobret af Rusland, før den blev generobret af ukrainerne.

I sidste uge blev den så oversvømmet, da Nova Kakhovka-dæmningen blev sprængt i luften - med al sandsynlighed af den russiske hær, der havde kontrollen over dæmningen. Sprængningen udløste en kæmpemæssig katastrofe, da vand fra det enorme reservoir oversvømmede alt omkring sig.

- Under besættelsen var der ingen, der rørte os. Vi følte os ikke sikre, men det var stille. Nu har vi mistet vores hjem. Jeg er bange for, hvad det næste bliver, siger Svitlana, der har svært ved at forestille sig en fremtid side om side med russerne.

- Der er intet godt at sige om russerne. De angreb vores land. De dræber vores folk, de dræber vores børn. De kommer aldrig nogensinde til at acceptere, at vi er et selvstændigt og frit land. Der bliver aldrig fred mellem vores lande.

Ramt af fragmenter

Serhei og Olena måtte flygte med deres datter, da vandmasserne i løbet af få dage oversvømmede deres hus. Foto: Emil Filtenborg

Serhei havde meldt sig frivilligt til at hjælpe en gammel dame med at reparere hendes tag i en landsby lidt uden for Kherson, men i løbet af dagen kom byen under beskydning, og Serhei blev ramt af fragmenterne.

Ikke engang to uger senere mødte Ekstra Bladet ham, da han og konen Olena var i gang med at finde nyt tøj til dem selv og deres 10-årige datter på banegården i Mykolaiv.

- Vi har efterladt alt derhjemme. Vi ville ikke væk, men fordi han er såret, blev vi nødt til at flygte, siger Olena.

Serhei blev hårdt såret af et Grad-missil, da han hjalp en ældre dame med at lægge nyt tag i en landsby uden for Kherson. Nu er parret i Mykolaiv, hvor de håber på at komme sig i den næste tid - også mentalt. Foto: Emil Filtenborg

Parret vil nu bo de næste par måneder i Mykolaiv for at komme sig oven på skyderierne, men Serhei er ikke i tvivl om, hvor han hører til.

- Jeg er fra Kherson. Det er mit land, og jeg elsker min by. Jeg håber ikke, at alle fiskene er døde, for vi kan godt lide at fiske, siger Serhei.

Foto: Emil Filtenborg

