Der foregår ifølge Ukraines præsident kampe i Tjernobyl

Det kan give et lag af radioaktivt støv over et stort område, hvis det smadres

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er der kampe nær det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl.

Den ukrainske præsident skriver på Twitter, at russiske styrker forsøger at tage kontrollen med området.

'Vores tropper risikerer deres liv, så tragedien i 1986 ikke bliver gentaget," skriver han i tweetet.

Her skriver han desuden, at han har informeret den svenske statsminister, og at det 'er en krigserklæring mod hele Europa'.

Atomkraftværket, der ligger i byen Tjernobyl, eksploderede i historiens største atomulykke i 1986 i det daværende Sovjetunionen.

Byen ligger i dag i det nuværende Ukraine.

Siden har atomkraftværket været en affaldsplads med radioaktivt affald.

Hvis lageranlægget for atomaffald ødelægges under et angreb fra de russiske styrker, kan det medføre et lag af radioaktivt støv i Ukraine, Hviderusland og dele af EU, skriver flere medier.

Der blev efter ulykken lavet en betonkonstruktion, der skal begrænse den radioaktive stråling.

Tjernobyl ligger omkring 100 kilometer stik nord for Ukraines hovedstad Kiev.

Opdateres ...