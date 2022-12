Derfor aflyser Putin alt

Vladimir Putin har aflyst adskillige store begivenheder i år, blandt andet det årlige maratonpressemøde - ifølge Moscow Times for at undgå at skulle svare på spørgsmål om fiaskoerne i Ukraine

17 gange har Vladimir Putin siden sin magtovertagelse i Rusland i år 2000 afholdt et maraton-pressemøde i december, hvor han over mange timer svarer på spørgsmål fra inviterede repræsentanter for russisk og international presse.

Hvert år afholder Putin endvidere en tv-transmiteret spørgesession, hvor russiske borgere kan sende deres spørgsmål ind og få svar fra præsidenten.

Ingen af delene bliver til noget i 2022, ligesom det lige nu også er uklart, om Putin vil afholde sin decembertale om 'rigets tilstand' for russiske parlamentsmedlemmer, skriver det uafhængige medie Moscow Times.

Aflysningen af det store pressemøde blev offentliggjort tidligere på ugen, og ifølge Kreml-kilder skyldes aflysningen blandt andet den flydende situation på slagmarken: Præsidenten frygter angiveligt en stor ukrainsk offensiv lige op til pressemødet.

Annonce:

- Ingen kan med 100 procents sikkerhed garantere, at et sådant angreb ikke vil finde sted. Det er præsidenten klar over, og det var et stærkt argument mod afholdelse af pressekonferencen, siger en anonym Kreml-kilde til Moscow Times.

Krigen slider på populariteten

Et andet argument for at aflyse pressemødet er, at spørgsmål om krigen med stor sandsynlighed ville dominere begivenheden, og at præsidenten helst vil undgå at blive associeret med de store tilbageslag, som russerne har lidt på slagmarken hen over efteråret.

Sådan så det årlige december-pressemøde ud i 2020, hvor Putin på grund af corono-pandemien besvarede spørgsmål fra journalister via video-link. Foto: Alexander Zemlianichenko

Mediet Meduza offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse, som Kreml selv har fået foretaget, hvoraf det skulle fremgå, at 55 procent af russerne er for fredsforhandlinger med Ukraine. Krigen er altså ikke længere så populær, som den var 24. februar, da Rusland invaderede nabolandet.

Putins nye hovedpine

Annonce:

- Man skal notere sig, hvordan chefen i mere end en måned har været tavs omkring tilbagetrækningen fra Kherson. Enhver udtalelse om tilbagetrækningen ville øjeblikkeligt skade hans popularitet ... Andre må tage skraldet, siger en Kreml-kilde til Moscow Times, mens en anden kilde udpensler, hvor galt det ville kunne gå, hvis Vladimir Putin skulle svare på direkte spørgsmål:

- De fleste af spørgsmålene ville lyde sådan her: 'Min bror blev mobiliseret og fik en hjelm fra 1942, og vi måtte købe fodtøj til ham for vores egne penge ... Løs det, Vladimir Vladimirovich! Andre spørgsmål ville have været endnu mere upassende.

Nyt våben til Ukraine

Flere tilbageslag på slagmarken kan snart komme for russerne, idet amerikanerne ifølge CNN snart vil sende Patriot-missiler til Ukraine, et dyrt og effektivt luftforsvarssystem, som kan besværliggøre eksempelvis Ruslands missilangreb mod civil infrastruktur i Ukraine.

Den nyhed er ikke blevet vel modtaget af russerne.

Et Patriot-batteri under en øvelse i Norge i 2018. Foto: Kevin Schrief

Annonce:

- Hvis dette konfimeres, vil vi være vidner til endnu et provokerende skridt fra (Biden)-administrationen, som kan føre til uforudsigelige konsekvenser, lyder det fra den russiske ambassade i Washington, D.C, som videre advarer om, at dette 'kun vil styrke Zelenskyjs-regimets følelse af uangribelighed og føre til nye forbrydelser mod civile', underforstået i de fire ukrainske regioner, som Rusland har annekteret.

Ifølge den russisk installerede borgmester i storbyen Donetsk i det østlige Ukraine indledte ukrainske styrker torsdag det største artilleriangreb på byen siden 2014, hvor kampe brød ud mellem russisk støttede separatister og den ukrainske hær.

Omvendt har russerne på det seneste ladet granater regne ned over Kherson ved Dnepr-floden, som de måtte overgive til ukrainerne i oktober, skriver CNN. Byen er torsdag eftermiddag helt uden strøm.

Efterretninger: Det smuldrer for Putin