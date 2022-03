Derfor angriber Ukraine ikke i Rusland

Som dagene går, kommer flere og flere meldinger om russiske angreb i Ukraine.

Massevis af ukrainske byer har smagt Ruslands bomber og missiler, og nu forsøger russerne at tage kontrol over den ukrainske hovedstad, Kiev.

Ukrainske styrker har svaret igen med angreb på russiske soldater i Ukraine, men i skrivende stund er der ingen meldinger om ukrainske bomber eller soldater i Rusland.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kiev blev så sent som her til morgen udsat for russisk beskydning.

Hvorfor angriber de ukrainske styrker ikke inde hos Vladimir Putin i Rusland og giver et blodigt modsvar?

Forsvarsekspert og orlogskaptajn Anders Puck Nielsen fortæller, at det slet ikke kan ske.

- Det kan Ukraine ikke gøre. De ukrainske styrker har ingen missiler, der kan række så langt. Og flyver de ind med flyvemaskiner, bliver de skudt ned, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ukrainske soldater forbereder sig på russiske angreb. Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

For stor en mundfuld

Rusland spiller med musklerne. Talstærkt russisk militær befinder sig på ukrainsk jord, hvor målet er klokkeklart. Rusland vil have kontrol over Ukraine.

Volodymyr Zelenskyj og Ukraine gør alt for at forsvare fædrelandet, og derfor må ukrainske mænd ikke forlade det krigsramte land - de skal blive og kæmpe mod russerne.

Og netop antallet af soldater ligger til grund for, at Anders Puck Nielsen ikke tror, at Ukraine angriber på russisk jord.

- Ukraine har slet ikke kapacitet til at angribe i Rusland. Hvis de ukrainske styrker skulle ind i Rusland, skal de forbi massevis af russiske soldater, der har langt flere våben. Det vil Ukraine ikke.

- Hvad har Zelenskij og Ukraine så i tankerne?

- De forsøger at undgå de store kampe. I stedet foretager Ukraine flere bagholdsangreb for at ramme de russiske soldater, afslutter Anders Puck Nielsen.

Rusland startede sin invasion af Ukraine 24. februar, og der er fortsat massevis af russiske angreb i krigsramte Ukraine.

3. Verdenskrig: Zelenskij skaber frygt