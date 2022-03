Derfor bliver den ikke bombet

En russisk militærkolonne strækker sig over 65 km, og den kan være svær at ramme

Den russiske militærkolonne som i øjeblikket bevæger sig igennem det nordøstlige Ukraine, har efterhånden vokset sig til en stor 65 km lang slange af tungt militært udstyr.

Det private amerikanske selskab Maxar har offentliggjort satellitbilleder af den voksende kolonne, som har direkte kurs mod den ukrainske hovedstad, Kiev.

Samtidig med at kolonnen er vokset, er spørgsmålene om kolonnen også vokset.

Blandt andet spørgsmålet, hvorfor Ukraine ikke bare angriber kolonnen, bliver oftere og oftere stillet i Ekstra Bladets liveblog om krigen - men det er ikke lige så nemt, som det måske kan lyde.

- Når man har sådan en kolonne, så vil man gøre alt for at beskytte den, siger Karsten Marrup, major og chef for luftoperationer hos Forsvarsakademiet.

Han vurderer desuden, at russerne sørger for at beskytte kolonnen rigtig godt, så den ikke bliver udsat for angreb.

- De russiske styrker har formentlig rigtig mange fly i luften. Her snakker vi kamphelikoptere til at holde landtropper væk. Kampfly til at holde kampfly væk. Og så formoder jeg, at dele af kolonnen vil kunne forsvare sig selv mod angreb fra jord og luft, siger han.

Krigen i Ukraine har været i gang siden torsdag hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, gik på tv og fortalte, at han ville 'afnazificere' og 'demilitarisere' Ukraine.