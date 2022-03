Derfor er der ingen nye billeder

I skrivende stund har en 64 kilometer lang russisk militærkonvoj kurs mod den ukrainske hovedstad, Kiev.

Og bekymringerne stiger, for man ved ikke, hvor den gigantiske konvoj befinder sig, og hvilken trussel den udgør.

Spekulationer har der været mange af. Nogen mener, at konvojen er gået i stå, mens andre tror, at knap 15.000 russiske soldater er vendt tilbage i jagt på forsyninger før et angreb på Kiev.

Det skriver The Guardian.

Der mangler altså information, og selvsamme medie har muligvis svaret. For The Guardian beretter nemlig, at den seneste skydække over Ukraine har forhindret Maxar Technologies - der tog de første satellitbilleder af konvojen - i at tage nye billeder.

- Tung skydække har dækket Ukraine, og det har forhindret os i at levere nye opdateringer af den aktuelle aktivitet, lyder ordene fra Maxar.

Sidst, den russiske militærkonvoj blev fotograferet, holdt den parkeret øst for Antonov-lufthavnen godt 30 kilometer nordvest for Kiev.

Konvojen består af forskellige køretøjer, tanks, lastbiler og massevis af våben. Ukrainerne mener, at russerne har planer om at angribe Kiev med konvojen.

