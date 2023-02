Derfor reagerer Det Hvide Hus på sabotage-anklager

Et nyligt offentliggjort blogindlæg anklager USA for at stå bag eksplosionerne på Nord Stream-gasrørledningerne. USA har afvist, og det er der særlige grunde til, fortæller ekspert

Onsdag offentliggjorde den amerikanske journalist Seymour Hersh et langt blogindlæg, hvori han hævder, at USA står bag eksplosionerne på Nord Stream-gasrørledningerne i september sidste år.

Indlægget spredte sig hurtigt overalt på internettet, alt imens en talsperson for det Hvide Hus' sikkerhedsråd Adrienne Watson kaldte påstanden 'fuldstændig usand og komplet fiktion'.

Skribenten bag blogindlægget, den 85-årige tidligere prisvindende journalist Seymour Hersh, er de senere år blevet beskyldt for at være konspirationsteoretiker. Blandt andet på grund af en historie, der anfægtede Obama-administrationens version af drabet på al Qaedas grundlægger, Osama bin Laden.

Annonce:

Selvom journalisten er kendt for at bringe kontroversielle beskyldninger, er der dog alligevel en grund til, at Det Hvide Hus reagerer, siger Rasmus Søndergaard, seniorforsker på DIIS med speciale i amerikansk udenrigspolitik.

- Grunden til, man føler sig nødsaget til alligevel at kommentere, er selvfølgelig, fordi anklagen er så alvorlig, og fordi det jo efter amerikansk side er bekymrende, hvis der kommer mistillid internt i alliancen (NATO, red.).



Artiklen fortsætter under billedet ...

Gaslækagen ved Nord Stream 2 set fra Forsvarets F-16 afvisningsberedskab på Bornholm. Foto: Forsvaret

Minimal indsats

Seymour Hershs indlæg bygger på én unavngiven kilde, og andre medier har ikke haft mulighed for at bekræfte indlæggets påstande, som blandt andet lyder, at Biden ønskede at gøre skade på gasrørledningerne af frygt for, at Tyskland ville være tilbageholdende med at forsyne Ukraine med penge og våben, hvis de var afhængige af Rusland for at få billig gas.

- Så det er jo en alvorlig anklage mod Det Hvide Hus og mod USA, som kommer fra ham, men Seymour Hershs side af sagen er jo ikke antaget som værende bredt accepteret, siger Rasmus Søndergaard.

Annonce:

Eksperten påpeger ligeledes, at det er begrænset, hvad USA har gjort for at besvare anklagen.

- Vi har jo ikke set Joe Biden gå op på talerstolen, og der ikke nogle højtstående embedsmænd, der har været ude og adressere det. I stedet er det nogle talspersoner fra Det Hvide Hus og anonyme talspersoner fra Udenrigsministeriet, der har afvist det.

- Så det er også på det laveste niveau, man går ud og afviser historien, for ikke at give den mere validitet, end den har.