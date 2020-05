Derfor skød de i dag

Der har været gang i den i Nordkorea de sidste par dage.

Først viste Kim Jong-un sig for første gang i tre uger lørdag, mens der søndag blev affyret skud ved grænsen til Sydkorea.

Men hvorfor lige nu?

Yonhap News har talt med vicepræsident Choi Kang i Asian Institute for Policy Studies i Seoul, der ikke er i tvivl om, at det hele er planlagt.

- I går (lørdag, red.) prøvede Kim at vise, at han er fuldstændig sund og rask, og i dag (søndag, red.) prøver han at afvise alle spekulationer om, at han ikke længere har fuld kontrol over militæret i Nordkorea,

- I stedet for at gå hele vejen og affyre missiler forsøger Kim Jong-un at minde os om, at han er helt rask og stadig i fuld kontrol, siger Choi Kang.

Skud ved grænsen

Derudover peger en anden ekspert på, at skyderiet ved grænsen til Sydkorea er et forsøg på at booste det nordkoreanske militærs kampgejst, efter deres leder har været tre uger væk.

Natten til søndag meldte Reuters, at der havde været en skududveksling i grænseområdet mellem Nord- og Sydkorea søndag morgen lokal tid.

Skuddene blev affyret mod en sydkoreansk vagtpost i den særlige zone ved grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Det var i den såkaldt demilitariserede zone, at USA's præsident, Donald Trump, i juni 2019 kortvarigt mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Skuddene blev angiveligt affyret mod grænsevagter i den demilitariserede zone - kaldet DMZ - som begge lande har på deres side af grænsen.

Der er ingen meldinger om øget militær aktivitet som følge af skududvekslingen.

Comeback lørdag

Efter tre uger som 'efterlyst' dukkede Kim Jong-un ud af det blå op lørdag.

En glad diktator var pludselig med til at indvie en nybygget gødningsfabrik

Efter Kim Jong-uns comeback var meldingen også, at Kim Jong-un 'deltog i ceremonien' fredag, og at alle deltagerne 'brød ud i tordnende hurraråb', da han trådte frem.

Den nordkoreanske diktator har ellers ikke været set i offentligheden siden 11. april, og det har sat gang i spekulationerne.

Rygterne tog fart, da Kim Jong-un ikke viste sig ved fødselsdagsfejringen af landets grundlægger, Kim Il Sung, som blev født 15. april 1912. Dagen er en stor mærkedag i Nordkorea, og som leder af nationen plejer Kim Jung-un at besøge mausoleet, hvor hans bedstefar ligger begravet.

I begyndelsen af sidste uge bragte den amerikanske tv-station CNN en artikel om, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i 'alvorlig fare' efter en hjerteoperation.

Andre meldinger har lydt på, at han skulle være blevet hårdt såret under en fejlslagen missilaffyring. Og selv USA's præsident, Donald Trump, har udtalt sig om diktatorens tilstand.

