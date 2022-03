Derfor vil han betale med rubler

Alt imens den russiske rubel styrtdykker, har Putin sendt sin finansminister i byen for at berolige befolkningen

Rusland vil betale deres statsgæld, men det bliver i den russiske rubel.

Sådan lød budskabet fra Ruslands finansminister, Anton Siluanov, da han tonede frem i et interview på statsligt russisk tv.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kan gå statsbankerot

Ruslands statsgæld er på 480 milliarder dollars, men hvorvidt de kan slippe afsted med at betale lånet i rubler er uvist, siger chefanalytiker hos Danske Bank, Jens Peter Sørensen.

- Det afhænger af, hvad man har aftalt dengang, man indgik lånet. Har man aftalt, at det er muligt at betale i rubler, så har Rusland den mulighed.

Står det derimod ikke i lånedokumentet, at det kan betales i rubler, kan Rusland gå statsbankerot, hvis de betaler i disse.

Rublen har siden Ruslands invasion af Ukraine været i frit fald. Natten til den 28. februar faldt den russiske rubel med op mod 40 procent i forhold til dollaren, og er nu næsten halveret i værdi.

Et klart signal til den russiske befolkning

Den noget opsigtsvækkende udmelding om at betale gælden i rubler, skal ifølge Jakob Tolstrup, der beskæftiger sig med russisk indenrigspolitik som lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, sende et signal til den russiske befolkning.

- Det er et signal til de russiske borgere om, at Rusland har styr på krisen. De forsøger at berolige befolkningen, siger han og fortsætter

- På de russiske nyhedssider vinkler Rusland det som om, at det er vesten, der forsøger at presse Rusland og tvinge dem i knæ.

Hvorvidt russerne har planer om at betale gælden - og hvorvidt det bliver i rubler, kan man få svar på onsdag, hvor Rusland skal betale et afdrag på 117 milliarder dollars, skriver det norske Borsen.no.

