'Desperat' Putin: Sender breve til gammel ven

Vladimir Putin er desperat.

I hvert fald hvis man skal tro talsmanden for USA's National Security Council, John Kirby.

Det skriver AP.

På et pressemøde onsdag fortalte han, hvordan USA har efterretninger om, at Vladimir Putin og Kim Jong-un lige nu udveksler breve, og der er efter sigende er et meget klart formål. Nemlig at skaffe flere våben til krigen i Ukraine.

- I kølvandet på Sergei Shoigus besøg i Nordkorea rejste en anden gruppe af russiske embedsmænd til Pyongyang for at diskutere en potentiel våbenaftale mellem DPRK og Rusland.

- Han (Putin, red.) tager til Iran, han tager til Nordkorea for at skaffe artilleri og helt basale materialer for at opretholde sit forsvar. Der er ingen anden måde at se det på end et tegn på desperation og svaghed, sagde John Kirby ifølge Radio Free Asia.

Overfladisk

Tidligere har det været beskrevet, at de to parter er i gang med at skrue en aftale sammen, hvor Rusland får våben i bytte for mad til Nordkorea, der er hårdt ramt af hungersnød.

Men ifølge John Kirby er der intet, der tyder på, at en sådan aftale skulle være lavet.

Derudover fortalte han, at selve brevene mellem de to statsledere finder sted på et mere overfladisk niveau, imens våbenaftalen foregår i kulissen

Den russiske præsident og Nordkoreas diktator mødtes i 2019 i Rusland. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

'Gode venner'

I juli stod den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, side om side med Kim Jong-un, da de granskede de nyeste atombærende missiler og angrebsdroner ved en militærparade i Pyongyang.

Senere kom det frem, at Kim Jong-un og Vladimir Putin havde udvekslet breve, hvori de lovede at styrke de to landes bånd.

Brevene markerede 78-års jubilæet for Koreas befrielse fra Japans kolonimagt, der varede fra 1910 til 1945. Dagen fejres også i Sydkorea.

I sit brev til Putin skrev Kim Jong-un, at de to landes venskab blev etableret under Anden Verdenskrig med sejren over Japan.

Begge nægter dog, at en fremtidig våbenaftale skulle være på trapperne.