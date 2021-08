Desperate mødre kaster babyer over pigtråds-hegn

I en hjerteskærende kamp for at bringe afghanske børn i sikkerhed fra Taliban har flere mødre sendt deres babyer i armene på britiske soldater. De seneste døgn er adskillige mennesker blevet dræbt af den militante organisationen

I kølvandet på Talibans generobring af magten i Afghanistan har adskillige hjerteskærende beretninger, billeder og videoer fundet vej ud af det kriseramte land.

Senest er en video dukket op af desperate mødre, der sender deres babyer over et pigtråds-hegn ved lufthavnen i Kabul i håbet om, at de britiske soldater, der vogter lufthavnen, vil bringe børnene i sikkerhed.

Det skriver blandt andre The Sun og Sky News.

- Det var forfærdeligt. Kvinder kastede deres babyer over pigtråds-hegnet og bad soldaterne om at tage dem. Nogle sad fast i pigtråden, fortæller en unavngivet seniorofficer til Sky News.

- Jeg er bekymret for mine mænd. Alle græd i nat, fortæller han videre.

Adskillige dræbt under kaos og protester

De desperate scener i lufthavnen udspiller sig, samtidig med at der er forlydender om, at landets nye magthaver, Taliban, begår vold mod kvinder og skyder ubevæbnede demonstranter i hovedstaden Kabul og i Jalalabad.

Den militante bevægelse har selv meldt ud, at 12 mennesker er blevet dræbt i deres forsøg på at nå lufthavnen. I den forbindelse opfordrede Taliban til, at afghanerne ikke søger mod lufthavnen, hvis de ikke har ret til at forlade landet.

Et afghansk barn sover ombord på et amerikansk evakueringsfly ud af Kabul. Adskillige desperate mødre forsøger at få deres børn og babyer samme vej. Foto: US Air Force/Ritzau Scanpix

I Jalalabad er der meldinger om mindst tre dræbte og adskillige sårede. En af dem var ifølge The Sun en journalist, der hejste det afghanske flag i stedet for Talibans og blev skudt og dræbt.

Og senest er der meldinger om adskillige dræbte efter skud fra Taliban og et efterfølgende panikløb i byen Asadabad, fortæller øjenvidner til Reuters.

Tusindvis evakueret

Imens flyver vestlige militærfly ind og ud af Kabul i det omfang, det er muligt. Indtil videre er flere tusind mennesker blevet evakueret fra landet, men rigtig mange venter fortsat på at kunne forlade Kabul.

Der er tale om såvel borgere med statsborgerskab i et vestligt land som afghanere, der på forskellige måder har assistereret i Vestens kamp mod Taliban i løbet af de seneste næsten 20 år - heriblandt afghanske tolke.

Indtil videre er to danske fly landet i København med evakuerede mennesker ombord.

Det første landede onsdag med 14 norske passagerer og én med lovligt ophold i Danmark, mens det andet landede torsdag morgen med 84 mennesker - hovedsageligt afghanere - ombord.

Afghanerne vil i første omgang blive indlogeret på Center Sandholm.