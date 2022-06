Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Beboerne i et bombet lejlighedskompleks nord for Kyiv håber på at kunne blive boende. De vil ikke flygte, for de ved slet ikke, hvor de skulle tage hen

Oleg Kuzmenko viser rundt i opgangen i lejlighedskomplekset i Irpin, hvor alle vinduer er knust. De øverste to etager er helt ødelagte, da de blev ramt under besættelsen. Det samme gjorde et gasrør, som eksploderede.

I dag er der ikke meget tilbage af de øverste etager. De er helt sorte efter branden og stort set alt er brændt væk.

- Jeg ved slet ikke, om vi nogensinde kan få et liv op og stå her igen. Se bare på det hele. Det er helt vildt, hvor ødelagt alt er. Det ene er det fysiske - noget andet er, hvordan vi går og har det indeni, siger Oleg Kuzmenko, der har svært ved at glemme det hele.

- Jeg kan stadig ikke glemme, de tre som døde i vores opgang og de fire begravelser, som jeg hjalp med. Det er frygteligt, siger han.

Oleg Kuzmenko viser rundt i kælderen, hvor de boede i flere uger under under den russiske besættelse. Foto: Stefan Weichert

Vil forsøge at få lov at blive boende

Flere af beboerne vil ikke stå frem med navn, men fortæller, at de håber på, at de kan få lov at blive boende i lejlighedskomplekset. Mange af de oprindelige beboere er flygtet, men de, der er blevet tilbage, vil gerne forsøge at genopbygge alting. Det er dog svært.

For det første vil det kræve penge, som de ikke har. Den ukrainske stat har lovet at hjælpe med genopbygningen, men endnu har ingen af beboerne set en krone, og det er slet ikke sikkert, at de får del i puljen. Deres kompleks er så beskadiget, at det kan være, at de slet ikke må blive boende og skal genhuses. Det vil beboerne ikke.

Foto: Stefan Weichert

En ældre dame siger, at hun har levet her altid, så hun vil blive. Oleg Kuzmenko er af samme opfattelse. Han påpeger, at det slet ikke er så nemt at flytte fra sit hjem, hvor han kender alle. Godt nok er alting dårligt nu, og minderne hjemsøger ham, men det vil ikke være bedre at flygte.

- Hvor skal jeg tage hen? Jeg har boet her siden 1989, så jeg vil blive. Min store frygt er, at min 27-årige søn vil rejse væk, så jeg ikke vil se ham igen, siger Oleg Kuzmenko.