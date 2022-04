Det Hvide Hus: Der er ingen planer om Biden-besøg i Kiev

USA's præsident, Joe Biden, planlægger ikke at besøge Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det oplyser Bidens pressetalskvinde, Jen Psaki, i en briefing mandag aften dansk tid.

- Der er ingen planer for præsidenten om at tage afsted. Det vil jeg gerne gentage, siger Jen Psaki.

Det Hvide Hus har tidligere sagt, at en anden højtstående person, måske udenrigsminister Antony Blinken eller forsvarsminister Lloyd Austin, muligvis vil rejse til Kyiv.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Joe Biden er tidligere blevet opfordret til at rejse til Kyiv af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

På det tidspunkt forsøgte russiske invasionsstyrker at indtage Kyiv.

Søndag gentog Zelenskyj invitationen.

- Det er naturligvis hans beslutning, og det afhænger af sikkerhedssituationen. Men han er USA's leder, og det er derfor, han burde komme her for se (ødelæggelserne i byen, red.), sagde Zelenskyj i et interview med den amerikanske tv-station CNN.

I slutningen af marts begyndte Rusland at trække styrker væk fra deres positioner nær Kyiv.

Der er dog fortsat løbende meldinger om russiske artilleriangreb mod Kyiv, og byens borgmester, Vitalij Klytjko, har advaret de utallige indbyggere, som er flygtet fra byen, om, at det er endnu er for farligt at vende hjem.

Siden invasionen, der blev indledt 24. februar, har adskillige vestlige toppolitikere besøgt Kyiv, hvor de i samtaler med præsident Zelenskyj har udvist støtte til Ukraines kamp mod russerne.

Deriblandt præsidenterne for de tre baltiske lande samt præsidenten for Polen.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, dukkede tidligere i april også pludseligt op i Kyiv. Johnson fløj til Polen, hvorefter han med tog rejste videre til Kyiv.

Besøget skulle have været holdt hemmeligt, indtil Johnson var tilbage i England, men den ukrainske ambassade i London 'afslørede' i et tweet, at Johnson befandt sig i Kyiv.

'Surprise' (overraskelse, red.), skrev ambassaden i tweetet, der var påhæftet et billede af Johnson i samtale med Zelenskyj.

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har også besøgt Kyiv, og det samme har Roberta Metsola, der er formand for EU-Parlamentet.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), blev i begyndelsen af april inviteret til Kyiv af sin ukrainske kollega, udenrigsminister Dmytro Kuleba.

- Denne mulighed ses der positivt på, oplyste Udenrigsministeriet til DR Nyheder 5. april.

Indtil videre er udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) den eneste fra regeringen, der har besøgt Ukraine efter invasionen. Han var tirsdag for en uge siden i den vestlige by Lviv, hvor han blandt andet mødtes med regionens guvernør.