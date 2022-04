Det kan vælte Putin

Hvis Putin taber krigen i Donbas, må han gå af i løbet af et par år. Det mener Putins ærkerival og den russiske systemkritiker Mikhail Khodorkovsky

To til fem år.

Det er så kort tid den russiske præsident, Vladimir Putin, kan blive siddende på magten, hvis han taber krigen i Donbas-regionen, skriver norske Dagbladet.

Det vurderer den russiske systemkritiker Mikhail Khodorkovsky, der også er kendt som Putins ærkerival. En vurdering som bakkes op af eksperter.

Rusland har over den seneste måned rykket sine soldater fra Ukraines hovedstad, Kiev, til den østlige del af Ukraine, hvor Donbas-regionen er.

Regionen består af folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk, som Rusland ønsker at befri fuldstændigt fra Ukraine. Det var også målet tilbage i 2014, hvor der var voldsomme kampe mellem de ukrainske styrker og russisk-støttede separatister.

Putins ærkerival Mikhail Khodorkovsky mener ikke, at Putin kan blive siddende på posten, hvis han taber Donbas-regionen. Arkivfoto: Bernd von Jutrczenka, Ritzau Scanpix

Præsidentens fremtid

Når man er udråbt til at være ærkerival, har man nok også en mening om modparten.

Det gør sig i hvert fald gældende for Mikhail Khodorkovsky.

- Russisk historie har lært os at regimer, som taber en krig får store problemer i løbet af to år.

- Jeg tror, Putin taber denne krig, hvis han ikke vinder Donbas, og hans dramatiske tab fører med stor sandsynlighed til, at han ikke overlever mere end to til fem år som diktator, lyder systemkritikerens vurdering i BBC's program 'Hard Talk'.

Ende på russisk regime

Khodorkovsky er ikke den eneste, der mener, at et russisk tab vil være enden for Putin på præsident-posten.

- At russerne taber Donbas, er et af mange scenarier og vil være et vildt scenarie.

- Hvis Putin taber Donbas, vil russerne komme ud af krigen med mindre, end da de gik ind. Det vil være et kæmpe problem, og derfor kan Putin ikke blive siddende, siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), til Ekstra Bladet.

Hvis russerne bliver smidt ud af Donbas-regionen, har de kun Krim tilbage, fortæller seniorrådgiveren.

- Det har kostet dyrt at gå i krig, og det vil få folk til at spørge, hvad det geniale ved Putins plan har været.