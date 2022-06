(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Børnehaven har knuste ruder, og der er flere afmærkninger i asfalten fra klyngebombens sprænggranater, der ramte indgangen og dræbte mindst to vagter og en syvårig pige.

Omkring 100 mennesker var ved at tage dækning i kælderen, da granaterne ramte, dagen før Ekstra Bladets journalister var i byen for at dække det, der viste sig at være en af de første krigsforbrydelser.

Mindste tre døde, og mange andre blev såret.

53-årige Ola var i sin lejlighed, da børnehaven blev ramt. Foto: Stefan Weichert

- Jeg husker det tydeligt. Jeg kunne høre braget, og en dame blev dræbt af bomben nær indgangen til børnehaven. Det var frygteligt. Jeg kan stadig ikke begribe det, siger 53-årige Ola, der bor i et lejlighedskompleks lige ved børnehaven.

Klyngebomber er ulovlige i krig, da de indeholder en stort antal sprænggranater, der spredes ud over et stort område og ofte dræber civile.

Det var her foran indgangen, at klyngebomben ramte. Foto: Stefan Weichert

Klyngebomben slog ifølge lokale ned nær i en ukrainsk militærbase, men spredte flere granater over boligområder og børnehaven.

I dag er den et bomberum

43-årige Volodymyr Maletych husker tydeligt dagen. Han var en af vagterne ved børnehaven, der forsøgte at dirigere områdets børn ned i kælderen, da klyngebomben ramte.

43-årige Volodymyr Maletych var en af dem, der kom til skade, da børnehaven blev ramt. Foto: Stefan Weichert

To af hans venner, der var vagter, blev slået ihjel med det samme. Han blev selv ramt.

- Dybest set, hver nat, og om dagen fløj fly forbi og kastede bomber … Hver dag bombede de, siger Volodymyr Maletych til Ekstra Bladet.

En ødelagt Moskvitch bil holder foran børnehaven med knuste ruder. Foto: Stefan Weichert

- Det var sådan, at jeg kom til skade … Jeg stod sammen med en ven. Han døde. Han overlevede ikke. Jeg overlevede med en skade. En kvinde døde - en vagt ved børnehaven. Et barn, en pige, døde også, siger Volodymyr Maletych.

Han kan i dag ikke rigtig bruge sin venstre arm, og han kan stadig ikke begribe, hvad der skete. Han har svært ved at forestille sig, at alt kan blive godt igen.