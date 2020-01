- Hr. Trump. Det her er den iranske nations stemme. Lyt, lød det søndag fra den officielle taler i det iranske parlament, Ali Larijani.

Herefter begyndte samtlige af de fremmødte medlemmer af parlamentet at råbe i kor.

- Død over USA, død over USA, død over USA, lød det højlydt fra parlamentssalen, som du kan se i videoen over artiklen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Søndag er liget af Irans militærgeneral Qassem Soleimani blevet transporteret til Iran fra Irak, hvor han fredag blev dræbt af et amerikansk droneangreb.

Der er planlagt en stor begravelse for ham i Tehran og andre byer. Begravelsen begynder søndag og varer til og med tirsdag.

Drabet af Soleimani har taget konflikten mellem Iran og USA til nye højder, og Iran har varslet, at man vil hævne sig. Det vides endnu ikke, hvordan Iran konkret har tænkt sig at straffe USA for mordet på Soleimani.

