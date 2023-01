Dødelig række af atmosfæriske floder i Californien fortsætter

En voldsom række af stormvejr fortsætter med at hærge Californien, hvor titusindvis er blevet bedt om at lade sig evakuere.

17 er foreløbig døde.

USA's meteorologiske institut (NWS) kalder det 'en endeløs strøm af atmosfæriske floder', som har ført til store ødelæggelser i USA's mest folkerige delstat.

Kraftige, hurtige oversvømmelser, lukkede motorveje og væltede træer er blot nogle af konsekvenserne.

Atmosfæriske floder er smalle bånd med fugt, der er koncentreret i atmosfæren.

De kan transportere store vandmængder og kan blandt andet forårsage mange problemer i kystområder.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, venter yderligere problemer i de kommende dage.

- Faktum er, at vi ikke er uden for fare endnu. Vi forventer, at disse stormvejr fortsætter mindst frem til den 18. i denne måned, siger han til journalister tirsdag lokal tid.

- Vi har nu bekræftet, at der er 17 dræbte - jeg understreger på tragisk vis 'bekræftet', siger han.

Kendisenklave

Fokus under stormvejret har blandt andet rettet sig mod byen Montecito, der er kendt som en kendis-enklave.

Den er beboet af blandt andre den bogaktuelle prins Harry, skuespilleren Gwyneth Paltrow, sangeren Katy Perry og tv-værten Ellen DeGeneres.

Byen er placeret 90 minutter nord for Los Angeles på Californiens frodige kyst. Mod syd er byens strande, mens bjergkæden Santa Ynez ligger i byens baghave mod nord.

Skovbrande forårsagede for fem år siden store ødelæggelser af vegetationen, som holdt jorden på plads, og derfor har der været frygt for mudderskred i området.

- Fordi bjergene er lige der, så går det meget hurtigt, når det virkelig regner, siger Montecito-borger Daniel De Muyer.

Tirsdag blev en evakueringsordre for Montecito dog ophævet.

Men ødelæggelser ses mange steder i delstaten.

Nogle lokalsamfund, heriblandt Planadas 4000 borgere, var hårdt ramt. De begyndte tirsdag at lade sig evakuere, og billeder viser voldsomme vandmængder i området.

Længere sydpå i San Luis Obispo County måtte myndighederne opgive eftersøgningen efter en femårig dreng. Vandet var for farligt at dykke i for redningsfolkene.

Og to personer døde i trafikken nord for byen Bakersfield, efter at et træ væltede ned på vejen.