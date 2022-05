Dødstal efter eksplosion på cubansk hotel stiger til 27

Dødstallet efter en eksplosion på luksushotellet Saratoga i Cubas hovedstad, Havana, fredag stiger til 27.

Det oplyser de cubanske myndigheder.

Der er ikke fundet overlevende på hotellets to øverste etager, og redningsarbejdet fokuserer nu på hotellets to kælderetager.

37 indlagt

Myndighederne oplyste lørdag, at 37 personer er indlagt på hospitalet efter eksplosionen, der menes at være forårsaget af et gaslæk.

Hotellet var lukket på grund af renovering, og mange af ofrene i eksplosionen var håndværkere eller ansatte på hotellet, der gjorde klar til genåbningen.

En 29-årig spansk turist, der spadserede i nærheden, er også død i eksplosionen.

Spaniens premierminister Pedro Sanchéz skrev om den 29-åriges død på Twitter og udtrykte sin medfølelse med den dødes familie.

- Al vores kærlighed til deres familie og til familien til ofrene og de sårede. Vi sender også vores støtte til det cubanske folk, skriver premierministeren.

11 ansatte omkommet

Natten til søndag dansk tid er 11 ansatte på hotellet blevet identificeret som omkomne efter eksplosionen.

Det oplyser Roberto Enriquez Calzadilla, der er talsmand for Gaviota, en statsejet turistorganisation, der driver hotellet.

Han siger, at eksplosionen skete, da en gasbeholder var i gang med at blive fyldt op af en lastbil.

Fire børn og unge er døde efter eksplosionen, siger de cubanske myndigheder. Flere end et dusin af de indlagte var i kritisk eller alvorlig tilstand.

Mens redningsarbejdet i hotellets to kælderetager fortsætter, fortæller en mor til en ansat på hotellet til journalister på stedet, at hendes datter er et sted i ruinerne af det sammenstyrtede hotel.

Røg fra murbrokker har vanskeliggjort redningsarbejdet.

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel begræder også tabet af liv på Twitter. Her roser han også de cubanere, der har doneret blod efter ulykken.