Dødstal efter fabriksbrand i Indien stiger til 43

Mindst 43 personer er søndag omkommet i en fabriksbrand i Indiens hovedstad, New Delhi.

Det oplyser politiet ifølge avisen The Times of India.

Antallet af omkomne forventes ifølge politiet at stige.

Branden brød ud i en fabrik i de tidlige timer søndag morgen i millionbyens gamle kvarter.

- Vi har siden reddet omkring 50 personer, siger Sunil Choudhary, vicechef for brandvæsenet i New Delhi, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Foto: Ritzau Scanpix

Branden er slukket, men redningsarbejdet fortsætter, oplyser han.

- Der var fabriksarbejdere, som sov inde i denne fire- eller femetagers bygning, siger han.

En politikommissær oplyser, at hovedparten af de omkomne sov, da branden brød ud.

Mange fabrikker og mindre fremstillingsvirksomheder i Indiens storbyer er ofte placeret i byernes ældre og tæt bebyggede kvarterer, hvor grundpriserne er lavere end i moderne industriområder.

Ofte benytter fabriksarbejderne muligheden for også at overnatte i de bygninger, hvor de arbejder, for at spare penge.

Fabrikken, som brød i brand, lavede ifølge nyhedsbureauet Reuters håndtasker.

På fabrikken lå der en del af de materialer, der benyttes til at lave taskerne, og det har været med til at give branden mulighed for at sprede sig hurtigt, lyder det fra et lokalt medie ifølge Reuters.

Der er imidlertid endnu ingen officiel forklaring på, hvorfor fabrikken blev ramt af branden.

Årsagen til branden vil nu blive undersøgt nærmere, og der vil være konsekvenser for dem, der stod bag branden, lyder det fra Imran Hussain, der er minister for fødevarer og civile forsyninger, ifølge Reuters.