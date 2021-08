Dødstal efter oversvømmelser i Kina opjusteres til 302

Dødstallet efter omfattende oversvømmelser i det centrale Kina i sidste måned er blevet opjusteret til 302.

Det oplyser lokale embedsmænd.

Millionbyen Zhengzhou i provinsen Henan fik i løbet af tre dage, hvad der svarede til et helt års regn.

Over 290 er senest registreret døde i byen, mens andre 50 personer fortsat er savnet i regionen.

Tv-billeder for to uger siden viste, at Zhengzhou i alvorlig grad var blevet ramt af vandmasserne. Dele af byens undergrundsbane stod under vand, og optagelser med smartphones viste, hvordan vandet inde i togvogne steg folk op til halsen.

Der er tale om en dramatisk opjustering i antallet af døde. I dagene efter de tropiske regnskyl hed det, at 25 var omkommet.