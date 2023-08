Dødstal efter skovbrande på Hawaii stiger til 67

Dødstallet efter skovbrande på øen Maui, som er en del af den amerikanske øgruppe Hawaii, er steget til 67.

Det oplyser det lokale styre på Maui natten til lørdag dansk tid ifølge Reuters.

- Mens brandslukningen fortsætter, er der klokken 13 i dag (klokken 01 dansk tid, red.) bekræftet yderligere 12 dødsfald under den aktive brand i Lahaina.

- Det bringer dødstallet op på 67 personer, skriver amtstyret i Maui i en udtalelse.

Lahaina er en by på Maui og er øens største turistattraktion. Skovbrandene har stort set lagt byen i ruiner.

Med et foreløbigt dødstal på 67, har skovbrandene på Maui kostet flere liv end en tsunami, som i 1960 dræbte 61 mennesker på Hawaii.

Tsunamien har hidtil været anset for at være den værste naturkatastrofe, som har ramt Hawaii siden midten af det 20. århundrede.

Myndighederne på Hawaii ved endnu ikke, hvordan brandene opstod. Det er også uklart, hvorfor næsten 70 indbyggere ikke nåede i sikkerhed og på den ene eller anden måde mistede livet som følge af brandene.

Dog har chefen for brandvæsnet på Maui sagt, at ilden bredte sig med en voldsom fart, der gjorde det 'næsten umuligt' for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Og den manglende kommunikation hindrede, at der blev iværksat en organiseret evakuering af beboerne i de første områder, der blev ramt. Normalt vil en ordre om evakuering komme fra vagtcentralen.

- De gik i gang med at evakuere sig selv med ganske kort varsel, sagde brandchefen, Bradford Ventura, på et pressemøde torsdag om de berørte beboere.

Det frygtes, at dødstallet vil stige yderligere, har guvernør på Hawaii Josh Green tidligere sagt til den amerikanske tv-station CNN.

- Der vil uden tvivl være flere dræbte. Vi ved ikke, hvor mange der i sidste ende vil være, sagde Josh Green, da dødstallet var opgjort til 59.